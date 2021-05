La 'semana Zidane'

Roberto Morales

Madrid, 17 may (EFE).- Nadie sabe en el Real Madrid lo que anunciará Zinedine Zidane una vez acabe el pulso que ha logrado extender hasta la última jornada de LaLiga Santander. Por si llega su tercera renuncia, el club tantea a Massimiliano Allegri y valora la opción Raúl. A cinco días del fin de curso, la sensación es que solo se marchará en caso de ser campeón o pondrá su cargo a disposición si se cierra un año en blanco.

El indescifrable enigma Zidane está cerca del final. Pese a tener contrato en vigor la próxima temporada, nadie en el Real Madrid asegura su continuidad. Sus continuas evasivas en sala de prensa cada vez que fue preguntado, instalan la duda en las altas esferas. El pasado muestra un final como jugador inesperado y un adiós como técnico en la cima del éxito, nada más pasar a la historia como el único entrenador que ganó tres Ligas de Campeones consecutivas.

'Se dice que las veces que me he ido lo dejo porque me quito la responsabilidad o porque se complican las cosas, nunca ha sido así. Lo que hago, lo hago a tope y llega un momento en el hay que cambiar por todos, no solo por mí, por el bien de los jugadores, del club, de las personas'. Esta frase de Zidane, en vísperas de la visita a San Mamés, corrió como la pólvora entre los máximos mandatarios del Real Madrid.

El técnico desvía su mensaje siempre hacia lo deportivo, centrado en evitar once años después el desprestigio de un año sin títulos. Ha logrado superar todas las adversidades en un curso repleto de lesiones, hasta sesenta, y con nueve casos de coronavirus en su plantilla. Mermado siempre, sin poder alinear su once de gala, pero rescatando un gen competitivo que hace sentirse orgulloso al madridismo.

Encarando las dificultades, tirando de la cantera, descubriendo a jugadores que asomaron con descaro por el primer equipo. Especialmente Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo o Antonio Blanco en el mediocentro. Dando minutos a una perla de la cantera como Sergio Arribas. No tuvo más por respetar las opciones de ascenso del Castilla.

La gestión de una plantilla con claras limitaciones, sin los refuerzos necesarios para aspirar a la 'Champions' y pese a ello alcanzar las semifinales, han reforzado la figura de 'Zizou' en Liga. La acaba firmando la mejor de sus rachas en sus dos etapas en el banquillo, con 17 jornadas invicto que permiten estirar el pulso hasta el final ante el Atlético de Madrid. Llegando incluso a asaltar el liderato por minutos y aumentar la presión en la penúltima jornada.

'Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos'. Y esa es la duda, si Zidane entiende que pese a tener todo el apoyo y el respeto del vestuario, llega el momento de decir adiós y emprender una nueva aventura. Sabe que en el Juventus le esperan con los brazos abiertos y que el puesto de seleccionador francés será suyo más pronto que tarde. Está en su mano.

La plantilla no sabe a ciencia cierta cual será la decisión de su entrenador. Algunos sospechan que se marchará, otros tienen la esperanza de que lidere una renovación necesaria en el vestuario. 'Es un ganador, no se irá si no ganamos la Liga', asegura a Efe un futbolista importante del vestuario.

Y en las altas esferas ya trabajan en la alternativa, pero la primera opción es que siga Zidane, en cualquier circunstancia. 'No me imagino al Real Madrid sin Zidane en el banquillo el próximo año', confesó recientemente Florentino Pérez. 'Es una leyenda y algún día se irá como lo que es'. La cuenta atrás llega a su final. La 'semana Zidane' ya se ha iniciado. EFE