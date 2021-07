La serenidad de Pedri: 'En el fútbol moderno solo con la calidad no te llega'

Londres, 5 jul (EFE).- 'No es la España de Pedri', aseguró a sus 18 años uno de los grandes protagonistas de la selección española, la cara visible en la víspera de las semifinales ante Italia y candidato firme a mejor jugador del torneo.

'En el fútbol moderno solo con la calidad no te llega', afirmó el jugador que más kilómetros ha recorrido de todas las selecciones.

La elección de Pedri como imagen del vestuario antes del partido más importante de la selección española en los últimos nueve años, habla por sí sola de la dimensión de un futbolista diferente.

Titular en su primer curso con el Barcelona e indiscutible en la Eurocopa para Luis Enrique. Solo le quitó un minuto y por un movimiento táctico para introducir un lanzador de penaltis antes de la tanda de cuartos ante Suiza.

'Me sienta bien escucharlo pero no es la España de Pedri. Somos un gran equipo y el grupo es el que determina que estemos en semifinales', aseguró en una rueda de prensa en la que dejó respuestas cortas, aún sin la confianza que exhibe en el terreno de juego, donde desafía rivales sin mirar el DNI.

Transmite calma Pedri, una serenidad impropia de su edad antes de un partido de tanta dimensión.

'Me quedaría con el inicio de mi primer partido con Las Palmas en Segunda. Tuve nervios y empecé dubitativo, pero cuando sentí el cariño de la afición me solté', reconoció como su momento de mayor nerviosismo en el terreno de juego. Nada le asusta. Se siente preparado para encarar cualquier reto.

Para ello no solo muestra calidad con EL balón, su trabajo físico en la recuperación y el amplio recorrido que realiza cada encuentro le han convertido, con 61,5 kilómetros, en el futbolista que más distancia ha recorrido en la Eurocopa, una media de 12,3 por partido.

'El fútbol moderno se está volviendo mucho más físico y solo con la calidad no te llega. Se está viendo que tienes que prepararte muy bien', subrayó.

'Los días después de partido estoy cansado pero descanso lo máximo posible, como bien, estoy hidratado como nos recomiendan. Intento correr por mi y para los compañeros. Lo mejor para el equipo es hacer tu trabajo todo lo bien que puedas', señaló.

La humildad que muestra le acerca a la figura de Andrés Iniesta. 'No tengo vértigo, solo ganas de ver si tengo la oportunidad de poder jugar y hacerlo lo mejor posible. Me siento como uno más, lo importante es el equipo, tanto los once que juegan como el resto y el staff aportan su granito de arena. No me siento por encima del resto', dijo.

Incluso admite públicamente aspectos a mejorar, como la llegada a portería rival. Aún no ha disparado en todo el torneo. 'Es una de las cosas que tengo que mejorar para el futuro, chutar y tener la oportunidad de marcar gol. Me lo recuerda el mister y los compañeros', reconoció.

Entiende Pedri que el duelo ante Italia tendrá una zona clave en el campo, la pelea por la posesión en el centro del terreno: 'Los dos equipos tienen un gran medio del campo, mucho potencial y calidad. Va a ser un partido muy disputado en esa zona y se lo va a llevar el que cometa menos errores'.

El verano será intenso para Pedri, que tras la Eurocopa se incorporará a la selección olímpica. Entiende la opinión del Barcelona y la de Pep Guardiola, que no ha dejado acudir a su íntimo amigo Ferran Torres, pero tiene claro su deseo.

'Siempre he dicho que me gusta jugar partidos, es verdad que tiene razón el Barça y Guardiola, son muchos partidos, pero lo que me gusta es jugar al fútbol', sentenció. EFE