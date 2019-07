$!La SIP inicia el miércoles conferencia hemisférica de periodismo digital

El programa final de la conferencia es el siguiente.

MIÉRCOLES 24 DE JULIO

9:00 a.m. – 9:15 a.m.

Bienvenida / Welcome Remarks

- Ernesto Kraiselburd, El Día, La Plata, Argentina

- Ricardo Trotti, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Inter American Press Association (IAPA)

9:15 – 10:00 a.m.

Un gigante sin suscripciones / An internet giant without subscriptions

- Daniel Hadad, Infobae, Buenos Aires, Argentina

10:00 - 11:00 a.m.

Panel: Muros de pago y suscripciones / Paywalls and subscriptions

- Javier Kraviez, Clarín, Buenos Aires, Argentina

- Ivo Cadenas, Grupo Vocento, Madrid, España

- Mike Brady, Piano Media, New York, New York

Moderador: Juan Eloy Martín, Protecmedia, Madrid, España

11:00 – 11:15 a.m.

Pausa para café

11:15 a.m. – 12:15 p.m.

Panel: Saturación mediática y engagement: cómo atraer a la audiencia

Discussion Panel: Engaging users and audience in saturated media landscape

- Sebastián Morales, Publimetro, Ciudad de México, México

- Jorge del Villar, Cultura Colectiva, Ciudad de México, México

- Mauro Torres, Ruptly, Berlín, Alemania

Moderadora: Cathy Areu, Fox News, New York, New York.

12:15 p.m. - 1:00 p.m.

Cómo convertir a usuarios de Facebook en suscriptores de su medio

How to Convert Facebook Users to Your Subscribers

- Varun Shetty, Facebook, New York, New York

1:00 – 2:30 p.m.

Almuerzo y presentación / Lunch and remarks

Nuevo Instituto SIP de Aprendizaje Virtual

IAPA’s New Institute for Virtual Learning

- Marcelo Finkelberg y Juan A. Lamberghini, GrowPro, Córdoba, Argentina

2:30 – 3:30 p.m.

Panel: Muros de pago y suscripciones

Discussion Panel: Paywalls and subscriptions

- Édgar Cuéllar, El País, Cali, Colombia

- Mindy Marques, Miami Herald Media Company / McClatchy, Miami, Florida

- Lionel Sicilia, Mustang Cloud, Buenos Aires, Argentina

Moderador: Ed MCoullough, IAPA, Miami, Florida

3:30 - 3:45 p.m.

Claves para descifrar el enigma del podcasting

Keys to Decipher Podcasting Enigmas

- Melvín Rivera, Videopodcast Fm, Miami, Florida

3:45 - 4:30 p.m.

La estrategia de podcasts de El Tiempo

The podcasts strategy of El Tiempo

- Andrés Mompotes, El Tiempo, Bogotá, Colombia

4:30 - 4:45 p.m.

Pausa para café / Coffee break

4:45 - 5:30 p.m.

Lecciones aprendidas en un año de transmisiones

One year later, lessons learned

- Gastón Roitberg, La Nación, Buenos Aires, Argentina

5:30 - 6:15 p.m.

Panel: Nuevas herramientas para monetizar el video

Discussion Panel: New tools for video monetization

- Leonardo Trechi, VPItv, Miami, Florida

- Juan José Artero, Hitsbook, Madrid, España

- Pablo Verdenelli, Welo, Buenos Aires, Argentina

Moderador: León Salazar Arrieta, Nueva Prensa de Oriente, Barcelona, Venezuela

6:15 - 6:45 p.m.

Cómo navegar por los agitados mares de la publicidad online

How to navigate the rough seas of online advertising

- Eric Tourtel, Teads, Miami, Florida

6:30 - 8:30 p.m.

Coctel. Cortesía de Ruptly / Cocktail. Sponsored by Ruptly

JUEVES 25 DE JULIO

9:00 - 9:45 a.m.

El gran diario impreso de la era digital

Successful newspapers in the digital age

- Michael Greenspon, The New York Times, New York, New York

9:45 - 10:30 a.m.

Nuevos modelos de negocio en plataformas audiovisuales

Online Business Models for A/V Content

- Cynthia Hudson, CNN en Español, Atlanta, Georgia

10:30 – 10:45 a. m.

Pausa para café

10:45 m. - 11:45 a.m.

Panel: Innovación y Negocios Alternativos

Discussion Panel: Innovation and Business Alternatives

- Silvia Miró Quesada, El Comercio, Lima, Perú.

- Carmen Murillo, La Nación, San José, Costa Rica

- Marcelo Finkelberg, GrowPro, Córdoba, Argentina

Moderadora: Nuria Piera, Santo Domingo, República Dominicana

11:45 a.m. - 12:30 p.m.

Audiencias Protagonistas. El plan de innovación de La Nación

Audiences as Protagonists: The Innovation Strategy of La Nación

- Gastón Roitberg, La Nación, Buenos Aires, Argentina

12:30 – 2:00 p.m.

Almuerzo y presentación / Lunch and remarks

Campaña Comunicacional de la SIP: #exprésate

IAPA’s Communications Campaign: #exprésate

- Pablo Palamara, DSGN, Miami, Florida

2:00 - 3:15 p.m.

Innovación y nuevas alternativas de negocios

Innovation and Business Alternativas

- Arturo Jiménez, La Silla Rota, Ciudad de México, México

- Federico Manuel Arreola, Sdpnoticias.com, Ciudad de México, México

- Armando Castilla, Vanguardia, Saltillo, México

- Miguel Franjul, Listín Diario, Santo Domingo, República Dominicana

- Jaime Mantilla, Dialoguemos.ec, Quito, Ecuador

Moderador: Ernesto Kraiselburd, El Día, La Plata, Argentina

Disrupción del statu quo: La reinvención de los modelos publicitarios

Disrupting the status quo: Reiventing Advertising Models

- Eric Shih, Teads, New York, New York

3:15 - 4:15 p.m.

Audiencias, Métrica y Publicidad

Audiences, Metrics and Advertising

- Eduardo Aguilar, El Universal, Ciudad de México, México

- Mariana Musa, Facebook, Río de Janeiro, Brasil

4:15 - 4:30 p.m.

Pausa para café

4:30 - 5:30 p.m.

Avances de la Iniciativa Google News y las ventajas a futuro para los medios periodísticos

Google’s News Initiative Update; the projected benefits for print media

- Andrea Fornes, Google, São Paulo, Brasil

5:30 - 6:00 p.m.

Taller / Workshop

- Eduardo Tessler, Midiamundo, Porto Alegre, Brasil

- Chus del Río, Nuevecuatro.uno.com, La Rioja, España

VIERNES 26 DE JULIO / FRIDAY JULY 26TH

9:00 - 10:45 a.m.

Inmersión a fondo en Instant Article Paywall ahora

abierto a todos los medios

’’Deep Dive’’ into Instant Article Paywall now open to all media

- Stephen Largen, Facebook, New York, New York

- Pablo Estévez, Facebook, New York, New York

10:45 – 11:00 a.m.

Pausa para café

11:00 a.m. - 1:00 p.m.

SIP Reconnect

Taller interactivo de transformación digital. Expertos de SIP Responsive Consulting que ofrecerán respuestas y soluciones.

Interactive workshop on digital transformation. Experts from SIP Responsive Consulting will respond to questions and offer solutions.

- Eduardo Tessler, Midiamundo, Porto Alegre, Brasil

- Chus del Río, Nuevecuatro.uno.com, La Rioja, España