La sobrina de Marine Le Pen se distancia ideológicamente de su tía

París, 15 sep (EFE).- Marion Maréchal, la sobrina de Marine Le Pen, oficialmente retirada de la vida política tras haber sido uno de los principales apoyos a la líder de la Agrupación Nacional, aseguró este martes en la cadena 'BFM TV' que su tía 'no puede ganar sola las elecciones' y debe abrir más su partido.

Maréchal comenzó el curso político con una entrevista televisiva hablando de su antiguo partido y de su candidata declarada a las elecciones al Elíseo. 'Marine Le Pen debería hacer un ejercicio de apertura hacía los desencantados con el partido republicano', una formación derechista.

'No voy a fingir que no veo lo que todos los demás ven. Es muy obvio ahora que no podemos ganar solos' dijo la ex diputada del Frente Nacional, ahora reconvertido en Agrupamiento que matizó que con el actual sistema electoral, no se puede ganar sin una coalición.

La exdiputada también descartó presentarse a las elecciones de 2022 o volver a unirse a la campaña de Marine Le Pen.

Maréchal dejó la política desde el fracaso de su tía en las elecciones presidenciales de 2017 para dirigir un laboratorio de ciencias políticas en Lyon y liderar una 'batalla cultural' de ideas, que le llevó a abrir una sede en Madrid.

Sin embargo, la sobrina de Le Pen dijo compartir la preocupación de su tía por la seguridad del país. 'Hay una gran representación de la inmigración en la delincuencia y en las cárceles: el 22 % de los presos son extranjeros, cuando se supone que representan el 6 % de la población, esto sigue siendo un indicador'.

Le Pen inauguró a principios de septiembre su curso político con un discurso en el que puso el foco en la seguridad para ampliar su base electoral.

Después de muchos desencuentros con su padre Jean-Marie, fundador del antiguo Frente Nacional y anterior figura de referencia del ultraderechismo francés, Marine Le Pen encontró muchos apoyos en su sobrina, hasta que esta dejó la política. EFE