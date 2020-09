La startup israelí que sorprendió a Messi

Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El delantero argentino Lionel Messi es, sin duda, uno de los iconos comerciales más conocidos del planeta al que se quieren asociar miles de marcas comerciales, aunque fue la propuesta una startup israelí, la tecnologíca OrCam, la que sorprendió al rosarino con su tecnología para invidentes.

OrCam es la responsable de 'MyEye', un dispositivo de visión artificial para personas invidentes o con dificultades graves de visión que lee texto impreso y digital en voz alta, reconoce imágenes, monedas y billetes... Y que pensó en Messi como la persona adecuada para ser el embajador de esta tecnología.

'Nuestro objetivo era mostrar al mundo cómo esta tecnología podía ayudar a la comunidad invidente, y buscamos a alguien que fuera una figura global, conocida en todo el mundo. Messi, obviamente, cumplía esos requisitos, y nos acercamos a él a través de sus representantes y familiares', asegura a EFE el director de marketing de la compañía, Omri Barak, por videoconferencia desde Israel.

El astro argentino pudo ver la tecnología en diciembre del pasado año 2019. 'Fue increíble, se mostró encantado y entendió el impacto que podía tener para mucha gente', afirma Barak.

Esta tecnología, consistente en un dispositivo del tamaño de un dedo que instala en la patilla de unas gafas a través de unos imanes magnéticos, fue entregada en persona por el astro argentino del Barcelona a un grupo de doce invidentes llegados de todos los rincones del mundo (España, Uruguay, Brasil, Israel, Francia, Japón, Alemania...), en un encuentro grabado antes de que estallara la crisis del coronavirus y que ha sido mostrado estas semanas.

En ellos se puede observar como Andrea, una barcelonesa de 20 años con un 80% de pérdida de visión estudiante y pintora se coloca el dispositivo, que le identifica que quien tiene delante es Leo Messi y se lanza a los brazos del argentino. 'Fue alucinante, una experiencia que no olvidaré nunca', señaló en un vídeo grabado por la compañía israelí.

De la misma forma, Arense Rodríguez, un joven con una pérdida de visión de nacimiento del 95%, que se quedó sin palabras durante unos segundos al colocarse el dispositivo y escuchar de él las palabras 'Leo Messi'. 'Me quedé bloqueado porque no me lo esperaba, pero para mí fue una gran satisfacción', comentó después.

'Conocer a estas personas procedentes de todo el mundo ha sido un momento realmente mágico e inspirador', comentó el astro argentino en declaraciones ofrecidas por la compañía, en las que aseguró que el dispositivo 'cambiará la vida' de sus usuarios.

Calculan los responsables de esta empresa israelí -fundada por el experto en visión computerizada Amnon Shashua y el empresario Ziv Aviram, que anteriormente fundador Mobileye, vendida a la estadounidense Intel por más de 14.000 millones de euros- que unos 300 millones de personas tienen ceguera o dificultades graves de visión. Para llegar a ellos contarán con Messi, el astro al que sorprendieron con una tecnología que mejorará muchas vidas. EFE

