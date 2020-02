$!La superviviente de Hiroshima S. Thurlow teme una guerra nuclear cercana

A quienes no perdona es a los 'criminales de guerra' que decidieron arrasar Hiroshima y Nagasaki: 'Ellos son los culpables, pero por supuesto los ganadores no tienen consecuencias, solo los perdedores'.

En esa misma línea, la japonesa denuncia que el ataque, en el que perdió a varios familiares, fue un acto 'contra la humanidad', pero asegura que no puede responsabilizar a la sociedad civil estadounidense 'porque ellos estaban en la oscuridad cuando los líderes estaban ideando el bombardeo'.

Tras estos ataques, que impresionaron al mundo, los sucesivos gobiernos norteamericanos 'no han aprendido nada' sobre el daño irreparable que causa este tipo de armas, comenta Thurlow, quien lamenta que EEUU haya roto el pacto nuclear con Irán.

EEUU no aprendió de Hiroshima y Nagasaki

En esa línea, recuerda que 'Estados Unidos y Corea del Norte tienen que sentarse a la mesa y hacer una negociación digna' para no correr el riesgo de que los ataques verbales entre las dos potencias acabe en una masacre 'para la humanidad'.

Setsuko Thurlow sobrevivió en 1945 a la bomba atómica que Estados Unidos lanzó en su ciudad, Hiroshima, y desde entonces no ha parado de contar su experiencia por donde va, mientras advierte, en una entrevista con Efe, de que el mundo está 'bastante cerca de una guerra nuclear'.

Una serie de preguntas que no impiden que Thurlow haya extendido su mensaje por el mundo.

'En vez de quedarme lamentándome sobre la mala suerte que había tenido, decidí superarlo y usar esa experiencia para ayudar a la gente a entender mejor, eso es lo que he intentado hacer, pero el mundo ha ido muy despacio', constata.

Y es que la activista tiene muy claro que, aunque el mundo no esté concienciado, los efectos de las armas nucleares son masivos: 'No existen las fronteras que nos protejan, vamos a sufrir todos juntos con el solo uso de un arma, eso significa el fin de mundo, y no es imposible, es posible, esta cada vez más cerca'.

Pese a ello, esta superviviente no pierde la esperanza y asegura que la firma y la ratificación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que se da cuando un país lo incorpora a su legislación nacional, 'es un comienzo' y 'por eso es tan importante'. Hasta ahora, ha sido firmado por 122 países, ninguno de la OTAN.

Es una esperanza de acción de los países que se une a la de la ciudadanía para que, con su presión y su compromiso, frenen la escalada de rearme de algunos Estados del mundo: 'No quiero pensar que somos tan estúpidos como para pensar que -una guerra nuclear- pueda pasar', concluye.