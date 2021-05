La temporada del Real Madrid, uno a uno

Roberto Morales

Madrid, 24 may (EFE).-

-- PORTEROS:

1. THIBAUT COURTOIS:

(4.590 minutos; 50 partidos: 38 Liga - 12 Champions - 1 Supercopa España; 51 titular, 51 completos, 118 paradas, 44 goles en contra)

Sobresaliente. Fue uno de los pilares que mantuvo al Real Madrid en la pelea hasta el final. Ha alcanzado el mejor de sus niveles para volver a estar entre los mejores porteros del mundo. Siempre decisivo con sus paradas salvadoras. Dejó su puerta a cero en 21 de los 50 partidos que disputó. Jugándolo todo en LaLiga Santander y la Liga de Campeones. Sus mejores rachas fueron cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, en dos momentos de la temporada que resucitaron a su equipo en Liga. Peleó por ser el Zamora hasta el final pero no pudo Jan Oblak. La portería blanca está en buenas manos.

13. ANDRIY LUNIN:

(120 minutos; 1 partido: 1 Copa del Rey; 1 titular, 1 completo, 1 parada, 2 goles en contra)

Sin oportunidades para valorar. Suplente de Thibaut Courtois, careció de minutos como para poder demostrar si es un portero válido para el Real Madrid. Solo disputó un encuentro y fue un borrón en la temporada, en la eliminación copera ante el Alcoyano. Se le vio sin confianza por la falta de oportunidades y encajó dos goles.

-- DEFENSAS:

2. DANI CARVAJAL

(1.119 minutos; 15 partidos: 13 Liga - 2 Champions; 13 titular, 8 completos, 0 goles, 2 asistencias)

Suspenso. Las lesiones marcaron su temporada, le impidieron estar en momentos decisivos con el Real Madrid y le dejan fuera de la Eurocopa con la selección española. Problemas musculares que se enlazaron, recaídas continuas y solo cinco partidos en 2021. El año que menos jugó un futbolista indiscutible para Zinedine Zidane que condicionó los planes para el lateral derecho. El único, junto a Marcelo e Isco que no aportó ningún gol. El equipo blanco añoró su fortaleza defensiva como muestra un dato, un 50% de los goles encajados en Liga le llegaron con acciones por la banda derecha.

19. ÁLVARO ODRIOZOLA

(959 minutos, 16 partidos: 13 Liga - 2 Champions - 1 Copa del Rey; 10 titular, 5 completos, 2 goles, 0 asistencias)

Aprobado. No contó para Zidane en el inicio de temporada y hasta enero solamente había jugado un partido. Sin confianza mostró nervios hasta que la plaga de lesiones defensivas le dieron continuidad desde el mes de abril. Aún así vio como Lucas Vázquez modificó su posición para quitarle el sitio cuando Carvajal estaba lesionado y hasta Vinicius ocupó el carril en Londres ante el Chelsea antes de que su entrenador apostase por él en un partido clave. Acabó dejando una reivindicación con dos goles cuando disfrutó de varios partidos seguidos. Su continuidad está en el aire.

3. MILITAO:

(1.730 minutos, 21 partidos: 14 Liga - 6 Champions - 1 Copa del Rey; 19 titular, 18 completos, 2 goles, 1 asistencias)

Pasó de verse fuera del Real Madrid a firmar un final de temporada de matrícula. Sus primeras apariciones en la temporada siempre fueron acompañadas de dolorosas derrotas en el Di Stéfano, ante Cádiz en Liga y Shakhtar en Liga de Campeones. El coronavirus y una lesión muscular le impidieron jugar hasta la Copa del Rey, donde pese a marcar, también quedó señalado en una situación que se complicó con una expulsión a los 8 minutos ante el Alavés en otra derrota liguera. Las lesiones en defensa provocaron su regreso y resucitó en 'Champions' ante el Atalanta. Con confianza protagonizó el crecimiento que se esperaba de él en el club. Ha acabado siendo un fijo para Zidane, líder de la zaga y exhibiendo unas cualidades que muestran que el equipo madridista tiene central para años.

4. SERGIO RAMOS:

(1.790 minutos, 21 partidos: 15 Liga - 5 Champions - 1 Supercopa España; 21 titular, 18 completos, 4 goles, 1 asistencia)

Suspenso. El Real Madrid añoró la figura de su gran líder en una temporada en la que rebajó al máximo su aportación en todas las facetas. Condicionado por las lesiones, teniendo que pasar por quirófano por un problema de rodilla, forzando para regresar en citas importantes y sufriendo las consecuencias. De trasfondo un pulso con el club por una renovación que no llega y que, desde el 1 de enero, le permite alcanzar un acuerdo con cualquier equipo. El futuro del capitán y leyenda madridista es una de las grandes incógnitas por despejar tras su temporada con menos participación desde que aterrizó en la casa blanca.

5. RAPHAEL VARANE:

(3.571 minutos, 41 partidos: 31 Liga - 9 Champions - 1 Supercopa España; 41 titular, 38 completos, 2 goles, 0 asistencias)

Notable. El paso al frente en liderazgo que se esperaba de él cuando no estuviese Sergio Ramos, lo dio mientras le respetaron las lesiones. El jugador de LaLiga Santander que venció más disputas y duelos aéreos. Siempre titular cuando estuvo disponible, con la confianza eterna de Zidane. No aceptó la propuesta de renovación del club y se perfila como uno de los jugadores por los que se puede hacer caja para la llegada de nuevos futbolistas.

6. NACHO FERNÁNDEZ:

(2.765 minutos, 33 partidos: 24 Liga - 8 Champions - 1 Supercopa España; 30 titular, 29 completos, 1 gol, 0 asistencias)

Partía un año más como cuarto central de la plantilla y ha acabado protagonizando su campaña con más partidos con el Real Madrid, asentado como sustituto de Sergio Ramos y apagando fuegos en momentos puntuales en los laterales. Nacho ha sido un seguro para Zidane, ganando importancia en la plantilla y ha respondido siempre con firmeza y regularidad en su rendimiento.

23. FERLAND MENDY:

(3.260 minutos, 38 partidos: 26 Liga - 11 Champions - 1 Supercopa España; 36 titular, 34 completos, 2 goles, 0 asistencias)

Notable. Se adueñó del lateral izquierdo y exhibió su potencia física. Mejoró sus prestaciones al equipo, con más llegada y dejando dos goles, uno de ellos para encarrilar los octavos de final dando el triunfo en Italia ante el Atalanta. Una lesión muscular le impidió completar el último mes de competición.

12. MARCELO:

(1.339 minutos, 19 partidos: 16 Liga - 2 Champions - 1 Copa del Rey; 15 titular, 8 completos, 0 goles, 3 asistencias)

Suspenso. Su protagonismo decrece por cada temporada que pasa y el bajo rendimiento que dejó, le acercan a una despedida inevitable como leyenda del club a sus 33 años. El lateral zurdo que más huella deja junto a su compatriota brasileño Roberto Carlos, al que superó en la segunda plaza de extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid. Desde la temporada 2007-08 no se quedaba sin marcar un solo gol. Desde la 2012-13 no jugaba tan pocos encuentros.

-- CENTROCAMPISTAS:

14. CASEMIRO:

(3.940 minutos, 46 partidos: 34 Liga - 10 Champions - 1 Copa del Rey; 1 Supercopa España; 43 titular, 39 completos, 7 goles, 4 asistencias)

Notable. Pilar fundamental del Real Madrid toda la temporada. El jugador de campo que más minutos disputó. Acabó desfondado, sin fuerzas para más. Líder de numerosas clasificaciones en la plantilla y el que más recuperaciones consigue de toda la Liga. Aumentó su influencia en área rival, convirtiéndose en el segundo máximo goleador del equipo con siete tantos en 44 remates. Repartió además cuatro asistencias. El jugador que marca la intensidad, el más amonestado. Un futbolista clave en el equilibrio del equipo y dueño indiscutible del mediocentro.

.15. FEDE VALVERDE:

(1.964 minutos, 33 partidos: 24 Liga - 7 Champions - 1 Copa del Rey - 1 Supercopa España; 21 titular, 11 completos, 3 goles, 0 asistencias)

Aprobado. Su influencia en el juego se ha rebajado por las lesiones y por contagiarse de la covid-19. Disminuyó su protagonismo respecto a la pasada campaña, sin poder imponer tanto su físico en el centro del campo, jugando en muchas ocasiones fuera de posición, teniendo que caer a banda e incluso llegando a ocupar el lateral derecho. Comenzó la temporada aportando mucho gol, hasta tres en sus nuevo primeros partidos, pero le faltó continuidad en el rendimiento. Una temporada por debajo de las expectativas pero el uruguayo es pieza clave del futuro blanco.

8. TONI KROOS:

(3.194 minutos, 42 partidos: 28 Liga - 12 Champions - 1 Copa del Rey - 1 Supercopa España; 36 titular, 26 completos, 3 goles, 10 asistencias)

Notable. Al mando del juego gran parte de la temporada y tirando del equipo cuando más lo necesitó. Todo pasó por él y su cabeza en la creación. El máximo asistente, el que más veces toca el balón por partido (hasta 91 pases de media), el que más centros al área lanza (5 de media por partido) y ocasiones genera (67). Pieza clave en el balón parado, desde donde el Real Madrid fue el equipo de Liga que más goles consiguió, hasta quince. El centrocampista alemán es garantía de éxito para Zidane.

10. LUKA MODRIC:

(3.721 minutos, 48 partidos: 35 Liga - 12 Champions - 1 Supercopa España; 43 titular, 27 completos, 6 goles, 4 asistencias)

Sobresaliente. El año que se esperaba que su aportación se fuese reduciendo, que apareciese en menos partidos y entrase en las rotaciones, ha sido uno de los que más partidos ha jugado en su carrera. A Modric no se le notan sus 35 años y se ha ganado a pulso su renovación. Exhibiendo compromiso y un físico cuidado al detalle, asumiendo la responsabilidad del juego y aportando gol con sus seis tantos. Demostró que aún le queda mucho fútbol que regalar al madridismo.

22. ISCO ALARCÓN:

(1.092 minutos, 29 partidos: 25 Liga - 3 Champions - 1 Copa del Rey; 10 titular, 1 completo, 0 goles, 1 asistencia)

Suspenso. La confianza que parecía eterna de Zidane en Isco va tocando a su fin. El técnico no siente que el jugador le respondiese y dispuso de ocasiones para ganarse el sitio pero siempre estuvo alejado de su identidad. Tras Rodrygo fue el jugador que más veces entró desde el banquillo y nunca fue revulsivo. Ningún gol en sus 29 apariciones y una sola asistencia. Intrascendente en lo que se perfila como fin de ciclo de un jugador que necesita un cambio para relanzar su carrera.

7. EDEN HAZARD:

(896 minutos, 21 partidos: 14 Liga - 5 Champions - 1 Copa del Rey - 1 Supercopa España; 11 titular, 0 completos, 4 goles, 2 asistencias)

Muy deficiente. Parecía difícil empeorar su primera temporada de blanco y lo consiguió. Arrancó más tarde que el resto por tomar todo tipo de precauciones con el tobillo operado. A los tres partidos ya había sufrido la primera de muchas lesiones musculares que le cortaron el ritmo. No asumió nunca el liderazgo que se esperaba de él, apenas 21 partidos en toda la temporada y sin dar continuidad a los pocos momentos de buenas sensaciones en el campo. Ningún partido jugado al completo, apenas once titularidades. El Real Madrid no descarta su salida si hace una buena Eurocopa y llegan ofertas.

17. LUCAS VÁZQUEZ:

(2.780 minutos, 34 partidos: 24 Liga - 8 Champions - 1 Copa del Rey - 1 Supercopa España; 31 titular, 25 completos, 2 goles, 7 asistencias)

Excepcional. Una temporada brillante solo cortada por un esguince de ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda, que le hizo despedirse en abril. Sacrificado cuando el Real Madrid lo necesitó, retrasando metros su posición y aprendiendo el oficio de lateral derecho para convertirse en titular indiscutible para Zidane. De ser el jugador que más tardó en debutar en la temporada a no salir del once por su gran rendimiento en el último año de su contrato. No aceptó la renovación a la baja que le presentó el club y su situación está por resolverse. Tiene propuestas de grandes clubes pero su corazón es madridista y espera una oferta final.

-- DELANTEROS:

.9. KARIM BENZEMA:

(3.883 minutos, 46 partidos: 34 Liga - 10 Champions - 1 Copa del Rey - 1 Supercopa España; 43 titular, 31 completos, 30 goles, 9 asistencias)

De matrícula. Referente goleador y futbolístico del Real Madrid. Firmó la segunda mejor marca anotadora de su carrera con 30 goles, a uno de su mejor registro en Liga (23), con un solo penalti lanzado y solo superado por Leo Messi. El único delantero que respondió, marcando él solo más goles que el resto juntos. Marcó en 23 encuentros, en seis ocasiones dobletes. Sostuvo al Real Madrid en la pelea, repartiendo además nueve asistencias, por detrás tan solo de Kroos en el reparto de tantos.

11. MARCO ASENSIO:

(2.616 minutos, 48 partidos: 35 Liga - 11 Champions - 1 Copa del Rey - 1 Supercopa España; 30 titular, 4 completos, 7 goles, 2 asistencias)

Aprobado. Olvidada la grave lesión de rodilla y sus consecuencias psicológicas, recuperada la confianza para ir al choque y volver a generar desequilibrio ofensivo, Asensio contó con la confianza de Zidane ante la necesidad de gol, pero no terminó de dar el paso que de él se espera en el club. Junto a Casemiro acabó como segundo máximo goleador tras Benzema, pero sus siete goles fueron poco para la necesidad del equipo. Fue el jugador más sustituido, en 26 ocasiones de sus 30 titularidades.

20. VINICIUS:

(2.722 minutos, 49 partidos: 35 Liga - 12 Champions - 1 Copa del Rey - 1 Supercopa España; 31 titular, 7 completos, 6 goles, 4 asistencias)

Notable. El brasileño se ha acostumbrado a partidos como gran protagonista y otros en los que desaparece, al límite del agotamiento físico pese a su juventud. Es el jugador de campo que participó en más partidos, hasta 49, siempre con descaro para encarar rivales y explotar su velocidad, pero también sin acabar de pulir sus problemas en la definición. Firmó una gran noche con su primer doblete, al Liverpool en cuartos de 'Champions', pero un sinfín de ocasiones marradas que provocan gestos de desesperación en sus compañeros. Sus seis tantos son insuficientes y debe trabajar la finalización de jugadas.

24. MARIANO DÍAZ:

(681 minutos, 22 partidos: 16 Liga - 4 Champions - 1 Copa del Rey - 1 Supercopa España; 7 titular, 1 completo, 1 gol, 0 asistencias)

Una temporada más su papel fue secundario y el club le busca una salida. Mitad de campaña por detrás de Luka Jovic en el escalafón de delanteros y desde la cesión del serbio, una opción a la que recurrió Zidane sin recibir la recompensa de goles a cambio. Apenas un tanto en 22 partidos en los que dejó 16 remates. Siempre máxima entrega pero la falta de acierto marcó su curso.

25. RODRYGO:

(1.297 minutos, 33 partidos: 22 Liga - 11 Champions; 13 titular, 1 completo, 2 goles, 7 asistencias)

Aprobado. Un curso de crecimiento, sin terminar de dar el paso que le haga merecedor de la titularidad pero decidiendo varios encuentros saliendo desde el banquillo o jugando de inicio un partido clave, el derbi madrileño del Wanda Metropolitano. El que más entró desde la suplencia, en veinte ocasiones. Repartió más asistencias, hasta siete, que marcó goles. Apenas dos en uno de las aportaciones que más echó en falta el equipo de Zidane. EFE