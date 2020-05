La tiradora olímpica Francisca Crovetto, premio nacional del deporte en Chile

Santiago de Chile, 26 may (EFE).- La tiradora olímpica en modalidad skeet Francisca Crovetto fue elegida este martes como ganadora del Premio Nacional del Deporte en Chile 2019, un galardón que llega después de obtener medalla de plata en los Panamericanos de Lima y con el billete para las olimpíadas de Tokio en el bolsillo.

En una entrevista con Efe desde Santiago de Chile, la deportista destacó que es una 'tremenda alegría y un honor' recibir el premio, que fue anunciado en la jornada por la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, a través de una videoconferencia con la tiradora.

Confinada en su casa en la capital chilena en medio de la cuarentena decretada para la ciudad hace dos semanas y con el país en plena alza de contagios y fallecimientos a causa de la COVID-10, Crovetto destacó que la noticia le llegó por sorpresa.

'Es un momento de mucha incertidumbre de cuándo se va a poder retomar la actividad del deporte a nivel mundial y estas cosas ayudan a mantener la motivación. En mi caso no ha decaído, pero ayuda a reforzar el camino y a decir 'cuando pasemos la pandemia todo va a valer la pena y vamos a volver'. Ayuda muchísimo', señaló.

Crovetto, de 30 años y con 2 preseas de plata (2011 y 2019) y una de bronce (2015) en las últimas 3 ediciones de los Juegos Panamericanos, señaló que más allá de los reconocimientos y los metales, es un orgullo recibir la mayor premiación del deporte en Chile.

'Siempre he dicho que me gustaba mi carrera de alto rendimiento no solo por las medallas o por ser la mejor en algo, sino porque me permitía entregar un mensaje a mi país, emocionar a mi país', afirmó.

'Estos premios y estar en esta lista con grandes referentes del deporte de Chile como Fernando González (tenis), Nicolás Massú (tenis)... que me inspiraron a mí para iniciar este camino al deporte olímpico, es como increíble dónde hemos llegado. Hablo en plural porque no solo es mío, sino mi familia mi equipo', agregó la tiradora olímpica.

CON GANAS DE HACER HISTORIA

En ese sentido, destacó que el premio no hace sino potenciar más aún sus ganas de hacer historia en el deporte chileno y tener más ganas todavía de poder volver a tomar su escopeta de tiro, que lleva sin disparar desde el pasado 3 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de SARS-CoV-19 en Chile y comenzaron las restricciones.

Crovetto dijo que más allá de haber tocado techo, quiere convertirse en la atleta chilena con más Juegos Olímpicos disputados (Londres 2012 y Río 2016 por el momento).

'Tengo mucha hambre olímpica todavía. Quiero estar en mis terceros Juegos Olímpicos en Tokio 2020, el 2021, y luego quiero por lo menos estar en tres Juegos Olímpicos más. Quiero ser la deportista chilena con más JJ.OO. en el cuerpo y para eso se requiere compromiso, trabajo y tener muchas ganas de seguir', afirmó.

Crovetto sucede como la deportista más destacada del año en el país al nadador paralímpico Alberto Abarza, quien en 2018 fue el número 1 del mundo tras ganar los 50 metros libre y 100 metros espalda en Sao Paulo (Brasil), y en Berlín los 200 metros libre y 100 metros espalda.

El Premio Nacional del Deporte se otorga en Chile desde el 2002 y anteriormente lo han obtenido la levantadora de pesas María Fernanda Valdés (2017), el piloto de rally Pablo Quintanilla (2016), el paralímpico levantador de potencia Juan Carlos Garrido (2015), el gimnasta Tomás González (2011), la triatleta Bárbara Riveros (2010) y la nadadora Kristel Köbrich (2009), entre otros. EFE