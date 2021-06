La tiradora Yarimar Mercado, atleta número 30 de Puerto Rico para Tokio

San Juan, 09 jun (EFE News).- La tiradora Yarimar Mercado se convirtió en la atleta número 30 de la delegación de Puerto Rico que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio del 23 de julio hasta el 8 de agosto, según informó este miércoles en un comunicado el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

El comunicado destaca que serán las segundas Olimpiadas en las que participa la atleta, siendo Río de Janeiro 2016 su debut.

'Estoy hecha una pluma de llorar tanto desde que me enteré. No sabes la cantidad de lágrimas que he botado desde que he recibido la noticia. Estoy a punto de deshidratarme', dijo la especialista de rifle tres posiciones al ser abordada por su notificación de clasificación por cuota otorgada por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF, en inglés).

La olímpica, de 26 años, tuvo en sus manos la clasificación olímpica en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero la pérdida de un tiro en la ronda final la sacó de carrera por la clasificación olímpica.

'Lima para mí fue un aprendizaje. Me hizo ser más fuerte. Ver las cosas de otra manera. Si luchas por lo que quieres lo vas a alcanzar', destacó.

'Lima me dio cuatro galletas. Me fajé un montón y dejé todo, mi familia y los estudios. No se dieron las cosas como yo esperaba. Aun así, me mantuve firme haciendo varias copas del mundo por el cambio de clasificación por escalafón subiendo mi posición y junto a mi marca panamericana en Lima la Internacional consideró la solicitud que hizo Puerto Rico', expresó Mercado.

La semana que viene la atleta seguirá sus compromisos con la participación en la Copa del Mundo en Croacia, para después acudir al Albergue Olímpico para seguir enfocada en los Juegos Olímpicos.

La presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, ve la cuota olímpica otorgada a Mercado como el resultado de su expediente deportivo bañada en 'justicia divina'.

Mercado es producto de la Escuela Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz en el Albergue Olímpico.

Su disciplina y dedicación la han llevado a realizar extensos acuartelamientos en el Albergue Olímpico, Colorado y Argentina apostando a su clasificación olímpica por segundos Juegos consecutivamente.

Mercado posee una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en Rifle 3 posiciones 50 metros.

Compitió en Río de Janeiro 2016 en la modalidad de Rifle 3 posiciones 50 metros y en rifle de aire 10 metros.

Puerto Rico suma a 30 atletas a la Delegación de Tokio 2020. EFE News