La turística Baja California Sur, posible antesala de tercera ola en México

La Paz (México), 3 jul (EFE).- El estado mexicano de Baja California Sur, que alberga el importante centro turístico de Los Cabos, sufre su mayor pico de contagios de covid-19 desde el inicio de la pandemia, lo que ha encendido las alarmas de que se extienda una tercera ola de casos en México.

Con más de 2.701 casos activos, 1.698 muertos y unos 300 contagios diarios, Baja California Sur ya supera los datos del pico del pasado enero, lo que ha obligado al Gobierno estatal a aplicar restricciones.

La situación de este estado enclavado en el Pacífico mexicano es similar a la de Yucatán y Quintana Roo, en el Caribe mexicano, dos estados que también han vivido un incremento de contagios a raíz de la relajación de medidas frente al turismo.

HOSPITALES LLENOS Y RESTRICCIONES

El Gobierno Baja California Sur decretó esta semana el nivel crítico de contagios en ciudad capital de La Paz y en Los Cabos, mientras que los otros tres municipios del estado subieron a nivel muy alto de infecciones: Comondú, Loreto y Mulegé.

El secretario de Salud estatal, Víctor George Flores, informó que 'el retroceso en el semáforo implica la reducción de aforo al 40 %' en los municipios con nivel muy alto de contagios y del 30 % en La Paz y Los Cabos.

Estos aforos máximos son obligatorios para comercios, tiendas y restaurantes, donde hay que 'mantener la sana distancia' entre los clientes.

El crecimiento exponencial de enfermos está rebasando los servicios médicos del estado, donde la Clínica 25 de Cabo San Lucas tiene el 80 % de las camas ocupadas, por lo que se han instalado camillas en los pasillos del hospital.

Al menos 30 médicos generales provenientes de la Ciudad de México llegaron al estado para instalar un hospital móvil en el estacionamiento de esta clínica y sobrellevar la demanda.

Según el reporte más reciente, en el estado hay 2.454 hospitalizados y quedan disponibles 87 de los 250 respiradores.

EL DILEMA DEL TURISMO

“Es una zona turística y en esta ocasión ese es el problema; la mayor parte de las personas que ahí viven se cuidan y cuidan a los demás, sin embargo por la noche los antros y clubes nocturnos se abarrotan de extranjeros como si no estuviera pasando nada' dijo a Efe Ranulfo Castro, maestro residente en San José.

Por su parte, el empresario y exsecretario de Turismo del estado Rubén Reachi cuestionó que se pueda frenar el turismo del estado.

“¿Cómo decirle al turista que ya no puede visitar Los Cabos, por el aforo, ni tampoco decirle a las aerolíneas que disminuyan sus frecuencias ni decirle al turista 'no nos visites, después sí'? Claro que no es posible”, opinó.

La semana pasada, la Organización Mundial del Turismo (OMT) agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por haber facilitado el turismo siendo uno de los pocos países del mundo que no ha aplicado restricciones en sus fronteras durante la pandemia.

EN CONTRA DE LAS RESTRICCIONES

Ante las restricciones, unos 80 empresarios y trabajadores de restaurantes se manifestaron en La Paz frente al Palacio de Gobierno donde mostraron pancartas y gritaron consignas en contra del cierre económico.

“Los restaurantes son comercios establecidos que ponderan las recomendaciones de higiene y sanidad. De no permitir el trabajo de los restauranteros significaría la tumba”, opinó la comerciante Imelda Cosío.

La Paz ha limitado los horarios para hacer ejercicio en su malecón, mientras las playas del estado tienen un aforo del 30 %, si bien los miles de kilómetros de costa dificultan su inspección.

¿HACIA UNA TERCERA OLA?

Tras encadenar cuatro meses de descenso de contagios desde el pico de enero, las autoridades sanitarias alertaron esta semana de un incremento de casos superior al 12 %.

El repunte comenzó hace varias semanas en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur y fue extendiéndose a otros como Sonora, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

A pesar del aumento de contagios, el estratega del Gobierno contra la pandemia, Hugo López-Gatell, subrayó que hay una reducción 'sustancial' de las muertes gracias a la vacunación.

Con 233.400 muertos y 2,5 millones de contagios confirmados, México es el cuarto país del mundo con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.

De 126 millones de habitantes, México ha suministrado 46,5 millones de dosis de vacunas y 19,7 millones de personas tienen completo ya su esquema de vacunación. EFE