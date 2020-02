La UE inaugura la era del Brexit con un guiño a la comedia 'La vida de Brian'

Bruselas, 1 feb (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, inauguró el primer día sin el Reino Unido en la Unión Europea (UE) tras 47 años de pertenencia al bloque comunitario con un mensaje que hace referencia a la película 'La vida de Brian', del célebre grupo de humoristas británicos Monty Python.

'Mira siempre al lado bueno de la vida', escribió Michel este sábado en su cuenta de Twitter, en referencia a la canción que cierra la citada película de 1979 en una conocida escena en la que un grupo de condenados a muerte por crucifixión cantan y silban ese optimista mensaje.

El presidente del Consejo Europeo acompañó el tuit con una fotografía de los acantilados de Dover, en el Reino Unido, y la música de esa canción, 'Always look on the bright side of life', junto al comentario: 'Estado de ánimo del sábado. Tributo a Terry Jones, en referencia al director de la película y actor de los Monty Phyton fallecido el pasado 21 de enero, a los 77 años.

Sobre la imagen de los acantilados, el punto físico más cercano entre el Reino Unido y la Europa continental, Michel agregó una referencia a la 'nueva relación' entre Londres y Bruselas, que ilustró con emoticonos de corazones y banderas indicando que 'la UE ama al Reino Unido'.

En un tono más institucional y menos emocional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, difundió como primer mensaje de este sábado y primer día del Brexit una columna cofirmada con Michel y con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y publicada el viernes en 24 periódicos de la europeos.

En la tribuna, aseguran que se esforzarán para tener una buena relación con los 'amigos' del Reino Unido, pero sin los mismos beneficios que los Estados miembros de la UE, muestran confianza para superar con éxito los desafíos que tiene por delante la Unión Europea y concluyen con el mensaje de que es momento de trabajar 'desde que salga el sol' por primera vez después del Brexit. EFE

jaf/ig

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)