La UE pide a Turquía contrarrestar información falsa de fronteras abiertas

Zagreb, 6 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea instaron este viernes a Turquía a contrarrestar la 'información falsa' que circula entre los refugiados en su territorio de que las fronteras comunitarias están abiertas, ante la 'situación sin precedentes' que afrontan países como Grecia.

'No se debe alentar a los migrantes a intentar cruces ilegales por tierra o mar. El Consejo hace un llamamiento al Gobierno turco y a todos los actores y organizaciones sobre el terreno para transmitir este mensaje y contrarrestar la difusión de información falsa', indicaron los ministros en una declaración al término de un Consejo extraordinario para abordar la crisis siria.

'No vayan a la frontera. La frontera no está abierta. Si alguien les dice que vayan porque está abierta, no es verdad. Eviten una situación en la que podrían estar en peligro, eviten avanzar hacia una puerta cerrada o al menos eviten decirle eso a la gente porque no es verdad', indicó en una rueda de prensa al término de la reunión el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

Los Veintisiete reiteraron en su declaración su 'grave preocupación' por la situación en la frontera turco-griega y rechazaron 'firmemente el uso de la presión migratoria de Turquía con razones políticas'.

El ministro griego de Exteriores, Nicolaos Georgios, llegó hoy a la reunión diciendo que tenía 'pruebas claras' de que este movimiento masivo de refugiados hacia dicha frontera 'ha sido creado y orquestado por Turquía'.

Sus homólogos reiteraron su determinación de proteger 'de manera eficaz' las fronteras exteriores y aseguraron que no tolerarán cruces ilegales, para lo que adoptarán 'todas las medidas necesarias de acuerdo con la ley de la UE e internacional'.

En paralelo, los ministros reconocieron el esfuerzo que hace Turquía al mantener en su territorio a 3,7 millones de refugiados, pero insistieron en que Ankara debe seguir cumpliendo con el acuerdo al que llegaron en 2016 para atender a estas personas a cambio de 6.000 millones de euros suministrados por la UE para apoyarle en esas tareas.

Por lo que respecta a la tregua decretada por Rusia y Turquía en la zona de Idlib, escenario de combates entre milicias rebeldes -con apoyo turco- y las fuerzas del Ejército sirio -respaldadas por Rusia-, los ministros dijeron que la UE está en contacto con socios internacionales, incluidos la ONU, la OTAN y Estados Unidos, para 'que el claro consenso internacional a favor de una reducción de la tensión y un alto el fuego duradero se refuerce'.

'La situación en Idlib requiere unas acciones urgentes para afrontar la crisis humanitaria: incluso las imágenes satélite de la situación en la frontera turca muestran un océano de tiendas en que las refugiados tratan de hallar socorro', destacó Borrell. EFE

