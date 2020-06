La UE pide independencia en la acusación de crímenes de guerra a Thaci

Bruselas, 25 jun (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, rehusó este jueves pronunciarse sobre la acusación de crímenes de guerra y lesa humanidad contra el presidente kosovar, Hashim Thaci, por parte de la Fiscalía de las Salas de Justicia Especializadas de Kosovo, y pidió un proceso independiente.

'Es importante que las Salas Especializadas y que la Oficina del fiscal especialista puedan continuar haciendo su trabajo de forma independiente, sin ninguna interferencia externa', indicó Michel en un comunicado tras reunirse en Bruselas con el primer ministro kosovar, Avdullah Hoti.

Por lo que respecta a la acusación en sí contra Thaci, el comunicado subrayó que la UE 'no comenta sobre los procedimientos de la Oficina del fiscal especialista y las Cámaras Especialistas'.

Este tribunal con sede en la Haya culpó este miércoles al presidente de Kosovo de crímenes de guerra y de lesa humanidad por supuestas torturas, persecuciones, desapariciones forzadas entre 1998 y 2000, así como el asesinato de 100 personas.

Esta acusación se produce cuando se espera para julio en la capital belga la reanudación del estancado diálogo entre Belgrado y Pristina para normalizar sus relaciones que auspicia la UE.

Hoti, por su parte, canceló su viaje previsto a Washington para una reunión con el enviado de Estados Unidos para el diálogo de Kosovo y Serbia, tras anunciarse la acusación contra Thaci.

Michel, en su reunión con Hoti, le insistió en la importancia de que Kosovo lleve a cabo las reformas necesarias para encauzar su camino hacia la UE, en especial las relacionadas con el Estado de derecho.

El presidente del Consejo Europeo también dejó claro que espera avances en el diálogo entre Serbia y su antigua provincia.

El portavoz comunitario Peter Stano, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, destacó por su parte el apoyo de la UE al tribunal que ha hecho la acusación contra Thaci y confió en que se mantengan los planes de reanudar el diálogo entre Serbia y Kosovo en julio.

Dijo que la UE sigue 'muy comprometida' con esas negociaciones, pero precisó: 'No somos nosotros los que dictan quiénes son los interlocutores', y dijo que Kosovo 'debe decidir quién representaría sus intereses de la mejor manera' en ese diálogo.

'No hay alternativa al diálogo que facilita la UE para afrontar la normalización de las relaciones entre Kosovo y Serbia. Tenemos el compromiso de ambas partes para reanudar el diálogo. Si no ocurre en julio, son especulaciones', apuntó, a la vez que agregó que 'no hay un calendario', sino la 'determinación' de venir a negociar en Bruselas el mes próximo. EFE

rja/si

