La UE promete 560 millones de euros para los ciudadanos y refugiados sirios

Bruselas, 30 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) prometió este martes 560 millones de euros para ayudar a los ciudadanos y los 5,6 millones de refugiados sirios, según anunció el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, durante la conferencia de donantes que organiza Bruselas junto con la ONU.

'Nuestro mensaje como UE sigue siendo claro. Seguiremos completamente comprometidos con Siria y su población', dijo Borrell durante su intervención en la V Conferencia de Bruselas, donde se espera que la comunidad internacional anuncie hoy sus donaciones.

Se trata de la misma cantidad que la UE comprometió el año pasado.

Borrell lamentó que 'el régimen' del presidente sirio, Basar al Asad, 'no ofrece futuro a los sirios, no hace ninguna contribución a la estabilidad de la región' y apuntó que 'hasta que esto no cambie', no puede ser un socio de la UE o de la comunidad internacional.

El alto representante pidió al Gobierno sirio 'un cambio de comportamiento (...) para acabar con la represión', ya que 'solo una solución política traerá estabilidad y permitirá a Siria permanecer unida, soberana, próspera y libre'.

'Se necesita acabar con este conflicto', dijo el exministro español, quien reiteró la petición para que se respete la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para encontrar una solución política a la guerra, que ha dejado ya cerca de 500.000 muertes en diez años.

Tras Borrell intervino el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para recordar que más de 13 millones de personas en Siria necesitan ayuda humanitaria este año, lo que supone un incremento del 20 % con respecto a 2020.

Recordó también que nueve de cada diez sirios viven en situación de pobreza y aseguró que 'la economía de Siria ha sido devastada y ahora los impactos del COVID-19 han empeorado las cosas. Casi la mitad de todas las familias perdieron su fuente de ingresos'.

Será al final de la V Conferencia de Bruselas, sobre las 20:00 horas (18:00 GMT), cuando la Comisión Europea anuncie la cantidad total que la comunidad internacional donará este año para el futuro de Siria.

El año pasado se comprometieron 5.500 millones de dólares (4.900 millones de euros). EFE

