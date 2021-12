La UE promoverá 'una transición verde y sostenible' en Nicaragua

Managua, 7 dic (EFE).- La embajadora de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, la alemana Bettina Muscheidt, dijo este martes que promoverán en Nicaragua 'una transición verde y sostenible' ante los efectos del cambio climático.

'Nicaragua es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático de la región, año con año sufre de huracanes, sequías, inundaciones, pérdidas en las cosechas, entre otros. Es por esto que seguiremos trabajando en la promoción de una sociedad nicaragüense más resiliente e inclusiva hacia una transición verde y sostenible', señaló la diplomática, en una declaración escrita.

Según la embajadora, la UE se enfocará 'en las zonas geográficas y grupos más vulnerables' de Nicaragua.

'Nuestras acciones contra el cambio climático y protección del medio ambiente, fomentando a la vez un crecimiento económico inclusivo y sostenible, estarán dirigidas principalmente a las mujeres, la juventud, los pueblos indígenas y las comunidades étnicas afrodescendientes', aseguró.

Muscheidt brindó esas declaraciones durante una visita a zonas vulnerables de Nicaragua, donde se reunió con los comunitarios y conversó sobre los efectos del cambio climático, de acuerdo con la delegación europea en Managua.

En específico, la embajadora visitó a beneficiarias y estudiantes del departamento (provincia) de Rivas, sur de Nicaragua y fronterizo con Costa Rica, en donde, además de conversar sobre los efectos del cambio del clima, conoció 'el impacto de las acciones de cooperación de la UE en el país y los desafíos que enfrentan poblaciones en zonas vulnerables'.

La misión de la diplomática inició en la comunidad San Ignacio de Loyola, en el municipio de Tola, donde visitó biohuertos familiares liderados principalmente por mujeres, y culminó en un conversatorio con estudiantes y docentes de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso.

En su encuentro con beneficiarios, la embajadora Muscheidt pudo comprobar en el terreno el impacto de las acciones de cooperación llevadas a cabo en la zona, a través de la organización Terre des hommes (TDH) de Italia con financiación de la UE, dijo el organismo comunitario.

El proyecto ejecutado por TDH incluyó capacitaciones en los sectores agropecuario, comercial, artesanal e industrial, beneficiando a 8.109 personas y unas 26.000 de forma indirecta, de acuerdo con la información.

'He quedado impresionada con lo que me han compartido sobre el impacto de los últimos huracanes en la zona, pero también me ha conmovido la capacidad de resiliencia de estas comunidades', comentó la diplomática.

Muscheidt también se declaró complacida de 'saber que estamos contribuyendo a mejorar esa capacidad de resiliencia y proporcionar oportunidades adecuadas de capacitación a familias en situación vulnerable, mejorando su acceso al empleo, la productividad y la capacidad de generación de ingresos'.

En el marco de la iniciativa 'Platiquemos con Europa', la embajadora intercambió puntos de vista con estudiantes y docentes sobre el compromiso y acción global de la UE frente al cambio climático en Nicaragua y el mundo. EFE

lfp/av/laa