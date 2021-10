La UE recomienda reabrir viajes desde Argentina, Colombia y Perú

Bruselas, 29 oct (EFE).- El Consejo de la Unión Europea agregó este viernes a Argentina, Colombia, Perú y Namibia a su lista de países seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales.

La recomendación del Consejo de la UE -institución que representa a los gobiernos de los Veintisiete- no es vinculante para los Estados miembros, pero advierte de que un país no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión. EFE

