La última oportunidad

Buenos Aires, 25 may (EFE).- El Boca Juniors argentino, que necesita una victoria para asegurarse un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores, recibirá este miércoles en la sexta y última jornada del Grupo C al The Strongest boliviano, que si pierde o empata quedará fuera de la próxima instancia.

El Barcelona ecuatoriano lidera con diez puntos, seguido por Boca Juniors con siete (y +1 de diferencia de gol) y dos equipos con seis unidades: Santos (+1) y The Strongest (-7).

El Xeneize había comenzado el torneo con dos victorias consecutivas (0-1 a The Strongest y 2-0 a Santos), pero después complicó su clasificación al perder contra Barcelona y Santos por 1-0 y al empatar en la quinta fecha con Barcelona sin goles.

The Strongest recorrió el camino opuesto: empezó con tres duras derrotas (0-1 ante Boca, 4-0 ante Barcelona y 5-0 ante Santos), pero después se metió en la disputa por la clasificación al ganarle a Barcelona (2-0) y Santos (2-1).

Boca Juniors debía enfrentar este domingo a Racing Club en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, pero el aumento de casos de coronavirus en el país austral llevó a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acompañara las fuertes medidas sanitarias que determinó el Gobierno nacional con la cancelación de los torneos locales hasta el 30 de mayo.

Esta pausa le vino bien a los argentinos, que acumulaban una importante seguidilla de partidos entre la Libertadores y el torneo local.

El delantero Mauro Zárate, de 34 años, dejó este lunes el equipo a pesar de que su contrato expiraba el 30 de junio enojado por no contar con muchos minutos en el campo de juego.

Además, Cristian Medina, uno de los centrocampistas titulares, contrajo coronavirus y no podrá jugar el miércoles.

Lo más probable es que en su lugar ingrese el colombiano Jorman Campuzano, que era titular antes de que Medina, de solo 18 años, le ganara el puesto.

Otra opción, un poco más osada, sería el ingreso de un centrocampista con características claramente ofensivas: el también colombiano Edwin Cardona.

Además, el zaguero Marcos Rojo será baja por lesión y en su lugar estará Lisandro López.

Boca Juniors no es el único equipo que no podrá poner su alineación ideal este miércoles

El defensa uruguayo de The Strongest Gonzalo Castillo, titular en la jornada pasada, fue expulsado en la victoria ante el Santos.

También vio la tarjeta roja en ese encuentro el centrocampista Mateo Zoch, que estaba en el banquillo y no ingresó.

'Nos estamos preparando para salir a buscar un resultado que nos sirva para la clasificación. Nos preparamos para dar el batacazo, no somos ni más ni menos que los demás equipos, vamos a salir a dejar todo. Venimos entrenando con altísima intensidad. Que se queden tranquilos que vamos a dejar todo, vamos a sudar la camiseta como se merece y traer un buen resultado', dijo en rueda de prensa el centrocampista Richet Gómez.

El torneo boliviano se encuentra en pausa tras la disputa de siete jornadas. El Tigre lidera con 16 puntos, misma puntuación que Bolivar y Nacional Potosí.

Sin embargo, los dirigidos por el paraguayo Gustavo Florentín jugaron solo seis partidos.

- Alineaciones probables:

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Frank Fabra; Alan Varela, Agustín Almendra, Jorman Campuzano; Sebastián Villa, Cristian Pavón y Carlos Tevez.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

The Strongest: Daniel Vaca; Saúl Torres, Jesús Sagredo, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, José Sagredo; Ramiro Vaca, Richet Gómez, Willie Barbosa; Jair Reinoso y Rolando Blackburn.

Entrenador: Gustavo Florentín.

Árbitro: el chileno Roberto Robar, asistido por sus compatriotas Christian Schimann y Claudio Ríos.

Estadio: 'la Bombonera' Alberto J. Armando, de Buenos Aires.

Hora: 21.00 local (0.00 GMT del jueves). EFE