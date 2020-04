La última película de 'Star Wars' llegará a Disney+ el 4 de mayo

Los Ángeles (EE.UU.), 27 abr (EFE).- 'Star Wars: The Rise of Skywalker', la película estrenada estas navidades que puso final a más de cuatro décadas de la saga, llegará a la plataforma Disney+ el próximo 4 de mayo, día internacional de la franquicia galáctica.

La cinta estará disponible en el catálogo de 'streaming' dos meses antes de lo previsto por el confinamiento actual, por lo que los seguidores de 'Star Wars' podrán seguir por primera vez toda la saga, las nueve películas, en un mismo lugar, anunció este lunes Disney en sus redes sociales.

El 4 de mayo es conocido popularmente como el 'día de Star Wars' por un juego de palabras en inglés pues 'May the 4th' suena igual que 'may the force... be with you', el célebre lema galáctico que en español se traduce como 'que la fuerza te acompañe'.

Con motivo de esta celebración, la compañía estrenará además dos nuevos formatos.

Por un lado, la serie documental 'Disney Gallery: The Mandalorian', que incluirá escenas nunca emitidas y detalles del rodaje de la serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal junto al mediático 'Bebé Yoda'.

También llegará ese día el capítulo final de la serie de dibujos animados 'Star Wars: The Clone Wars'.

A pesar del final de la saga original de películas, Disney y la productora Lucasfilm están explotando el universo de 'Star Wars' en la televisión, pues además de estas dos series, hay otras tres ficciones en producción.

En la primera, el mexicano Diego Luna, que lideró junto a Felicity Jones la cinta 'Rogue One: A Star Wars Story', será el protagonista de una segunda serie que ahondará en la historia del miembro de las fuerzas rebeldes Cassian Andor.

La segunda, será otra serie sobre Obi-Wan Kenobi que protagonizará Ewan McGregor y continúa en los planes de los estudios después de que varias diferencias creativas llevaron a su suspensión posterior.

Finalmente, la semana pasada se desveló que había otra ficción en ciernes sobre el universo 'Star Wars' centrada en un personaje femenino y creada por Leslye Headland, quien ha cosechado un gran éxito con la comedia 'Russian Doll' de Netflix. EFE

romu/arm

