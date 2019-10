La unión hace la fuerza: de viejo dicho a clave de la pesca en Centroamérica

Giovanna Ferullo

Panamá, 14 oct (EFE).- Unas 60.000 embarcaciones de pesca artesanal, otras 1.100 industriales y semiindustriales y 300.000 personas vinculadas a la pesquería y la acuicultura. Esas son las cifras de un sector que apenas representa 2,6 % del PIB de América Central, y que para crecer no le queda otra que apelar al viejo dicho: 'en la unión está la fuerza'.

'Para un mejor aprovechamiento de los recursos y de las oportunidades que tenemos ante los mercados tenemos que trabajar unidos y en conjunto' y eso lo tienen claro las instituciones, agregó el director regional de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), el panameño Reinaldo Morales.

El reto, afirmó el funcionario, está en que convencer a los 150.000 pescadores artesanales de la región, e incluso a los grandes.

'Tenemos que ver cómo podemos trabajar con ellos para que sean beneficiados por todos los programas y proyectos regionales', muchos de los cuales buscan presentar a Centroamérica como un bloque en los mercados mundiales, cada vez más exigentes en materia de trazabilidad y sostenibilidad.

OBJETIVOS CLAROS

No es que no se haya intentado antes este ejercicio de asociación, pero 'quizá haya que hacer un replanteamiento de para qué me estoy asociando. Esa es la primera pregunta que van a hacer' los pescadores, que OSPESCA quiere que se conviertan en emprendedores, explicó Morales.

No se trata de unirse coyunturalmente para un proyecto determinado que luego se termina, 'es para tener mejores condiciones y desarrollar la actividad de una manera determinada, porque así vamos a poder tener un mejor producto, que se va a vender mejor', esa es la nueva respuesta, afirmó, y resaltó que se trata de 'un proceso de aprendizaje y de vinculación'.

'La asociatividad es un medio que nos permitirá tener un mejor acceso a los recursos' financieros para implementar la metodología y la tecnología que permitan, por ejemplo, obtener las certificaciones internacionales de trazabilidad y sostenibilidad que piden grandes mercados como la Unión Europea (UE), el segundo para las exportaciones centroamericanas, explicó Morales.

'Si vamos como región tenemos una mayor fortaleza en los planteamientos que podamos hacer tanto en la cooperación como en los foros internacionales a nivel de pesca. Y eso es sumamente importante', sostuvo.

LA ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS

Hay que tener un objetivo pero también la norma para conseguirlo. Centroamérica ha venido desarrollando la actividad pesquera de manera desordenada por falta armonización, dijo Morales.

'Un objetivo de OSPESCA es poder armonizar todo esto que estamos haciendo en la región. No es que sea todo igual, pero sí que sea armónico y que la región vaya creciendo paulatinamente de una manera que todos vayamos en conjunto y ninguno atrás', aseguró.

Un ejemplo de éxito en ese campo es el reglamento sobre el ordenamiento de la pesquería de la langosta del Caribe, que permitió frenar su declive desde que entró en vigor en el 2009.

'Ha habido una recuperación gracias a la veda simultánea regional, que paran (de pescar la langosta) todos los países, incluido El Salvador que aunque no tiene langosta del Caribe, la comercializa', afirmó.

EL POTENCIAL PESQUERO Y ACUÍCOLA Y LA SOSTENIBILIDAD

Los productos de la pesquería y la acuicultura aportan a la economía regional más de 2.500 millones de dólares anuales. El segmento acuícola ha crecido más de un 300 % en los últimos años, en consonancia con el comportamiento del sector a nivel mundial, dijo Morales.

Datos de OSPESCA precisan que los productos exportables de la región se destinan a Estados Unidos, México, Colombia, algunos países del Caribe y el mismo mercado intrarregional; en la Unión Europea a España, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, entre otros; en Asia a Taiwán, Japón, Corea del Sur y Hong-Kong; y a Sudáfrica.

'El potencial es inmenso', y la expansión del sector tiene que atender a factores como la diversificación, especialmente en la acuicultura, y también la sostenibilidad, dijo Morales.

La sostenibilidad 'abarca todos los factores: ambiental, biológico, el social y el económico, eso es sumamente importante de entender. Y la norma armonizada nos permite, además entrar de una manera ordenada a hacer la actividad, a que la hagamos responsablemente y de manera sostenible', añadió. EFE