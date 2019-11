La venezolana Nella tras el Latin Grammy: 'Tanto esfuerzo valió la pena'

Alicia Civita

Miami (EEUU), 21 nov (EFE).- La cantante venezolana Nella, ganadora en la reciente edición de los Latin Grammy a mejor nuevo artista, señaló en entrevista con Efe que el galardón supone 'sin duda más trabajo', pero a la vez constatar que 'tanto esfuerzo valió la pena'.

'Merecería estar en muchas manos', señaló la intérprete de 30 años en la ciudad de Miami, un día antes del cierre su gira 'Me llamo Nella'.

La venezolana aludió así en sus agradecimientos primero a sus padres y luego al que considera su 'guía', el cantante y productor español Javier Limón.

No deja de lado a otro ibérico como es Alejandro Sanz, a quien conoció en 2013 cuando fue a recibir un doctorado honoris causa en el Berklee College, donde la cantante estudiaba.

Sanz la incluyó en un grupo de artistas que ese año subió al escenario de los Latin Grammy, una experiencia que repitió el pasado jueves cuando acompañó al español junto a Greicy Rendón y Aitana Ocaña para interpretar 'Mi persona favorita'.

'Es tan increíble que cuando estás hablando con él se te olvida cuánto talento y cuántos éxitos tiene sobre esos hombros', afirmó. 'Además siempre dice algo que me encanta: Que hay que vivir con la cabeza en los sueños y los pies en la tierra', agregó.

MARGARITA, LA ISLA SIEMPRE PRESENTE

Aunque en los últimos meses Nella ha recorrido algunas de las principales ciudades de España y Estados Unidos, dice que cuando no está cantando su corazón vive en su Venezuela natal.

'Yo nací en Margarita, una isla al norte de Caracas', contó. 'Por cursi que suene, desde pequeña le dije a mis padres que la isla se me iba a quedar pequeña', añadió.

Relata que ya antes de entrar a la adolescencia se encerraba a cantar por horas los éxitos de divas como Mariah Carey, Christina Aguilera y Celine Dion. 'Es algo que salió de mí', dijo.

'En mi familia no hay músicos, pero en casa de mis abuelos, donde pasaba las tardes, siempre había una radio prendida con música', recuerda sobre esos despertares musicales que poco a poco, y de 'forma orgánica', la fueron acercando al flamenco.

'Es mi mayor influencia en mi estilo de cantar', manifestó sobre un género que admira y respeta mucho.

'No es mi música, yo no canto flamenco, ni bulerías, pero sí me siento muy cercana al flamenco en mi interpretación', recalcó.

Cree que el que Javier Limón, también profesor del Berklee College, la haya incorporado a su casa y productora discográfica Casa Limón es una buena señal.

Estudiante de la famosa escuela de música de la ciudad estadounidense de Boston, donde pudo estudiar gracias a los ahorros de sus padres y luego a una beca, Nella sedujo musicalmente al español interpretando el merengue venezolano 'La negra Atilia', una pieza complicada vocalmente porque fue escrita para mandolina y luego se le incorporó la letra.

'Aunque es merengue se parece al flamenco', explicó.

FIN DE FIESTA CON ASGHAR FARHAD

El primer gran espaldarazo lo recibió el año pasado, cuando Javier Limón le pidió que cantara el tema 'Fin de fiesta' ante el director iraní Asghar Farhad, quien encomendó al español la música del largometraje 'Todos saben', protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem.

Tras oír a Nella por teléfono, el realizador no solo aprobó que cantara varios de los temas en el film sino que la incluyó como actriz en el rodaje.

La venezolana publicó este año su primer álbum, 'Voy', con 13 temas compuestos y producidos por Limón y con la colaboración en varias canciones de artistas como Alba Molina, Jorge Glem y Santiago Periné.

Todas las canciones, comenzando por 'Me llaman Nella' y terminando con 'Volveré a mi tierra', fueron escritas para la voz y las experiencias de esta mujer que habla como ha desarrollado su carrera, con aplomo y sin prisa.

Sus sueños profesionales llegan a las nubes, como le recomendó Sanz, pero los personales son muy terrenales y tienen en el epicentro a su Venezuela natal.

'Siempre tengo presente la situación del país, aunque yo me fui antes de que se llegara a lo de ahora', aseveró. EFE