La viñetista Flavita Banana y su amor por los memes y el humor para pensar

Inés Amarelo

México, 8 nov (EFE).- La ilustradora española Flavita Banana, reconocida por sus viñetas de contenido social y político, se declaró fan de los memes, formato que también utiliza el humor para retratar una realidad en muchas ocasiones 'cruda'.

'Los 'memes' utilizan exactamente el mismo lenguaje que una viñeta. Son viñetas en nuevo formato adaptadas a los tiempos que corren', explicó este viernes en entrevista con Efe en México Flavita.

Los trazos sencillos pero a la vez tan reconocibles de la ilustradora (Oviedo, 1987) y su humor cotidiano, la han convertido en una de las viñetistas más reconocidas en España.

Su humor, aparentemente absurdo, tiene siempre una lectura de crítica social y cada vez más política, ya que para ella eso es el humor. 'Si te ríes y no piensas después, claramente no es humor, es comedia', sentenció.

Flavita tiene claras muchas cosas, pero no las presenta como un discurso preparado, sino que a sus 32 años tiene una definida visión de su trabajo y, aun así, consigue no ponerse límites en su creación.

Todo ha surgido de manera natural.

Como el caso del contenido político, que hace algún tiempo no estaba presente en sus dibujos pero al que ahora recurre habitualmente.

'A mí hace un par de años no me interesaba la política, hablaba más de lo doméstico, de relaciones. (...) Pero me di cuenta de que me limitaba mucho hablando de lo doméstico. Es un tema que parece poco interesante, serio y aburrido (que lo es), por lo que tiene que haber una mirada de humor', argumentó la artista.

Fue distinto el caso de la crítica feminista presente en su obra, que, dijo, siempre ha estado 'empapada', por lo que le incomoda que la califiquen como 'viñetista feminista'.

'Soy viñetista y soy feminista. El feminismo no es un fin, es un medio. Lo eres, no es un tipo de dibujo y yo soy feminista en todas las vertientes de mi vida', aclaró.

Con la misma naturalidad se ha tomado alguna vez que ha tenido que quitar la palabra 'Monarquía' de una viñeta, antes de que, como suele pasar, se diese cuenta ella misma de que hay cosas que no puede tratar en sus dibujos 'por sentido común'. Pero nunca se ha autocensurado.

Flavita confiesa que existe cierta 'vagancia' en el hecho de que sus ilustraciones sean en blanco y negro, además de ser algo hereditario y característico de la viñeta periodística.

Y su trazo se ha visto influenciado por algunos de sus referentes 'la mayoría franceses, viejos o muertos', pero también algún que otro latinoamericano como el argentino Tute o el ilustre creador de Mafalda y también argentino, Quino.

Sin embargo, de México tiene como asignatura pendiente investigar más y buscar referentes, trabajo que hará en estos días que está pasando en el país debido a su participación en Gran Salón México, una feria que reúne a múltiples ilustradores en Ciudad de México.

Flavita se siente entusiasmada ante esta oportunidad que le está permitiendo conocer la capital, que solo recorrió durante tres días hace un par de años, y al resto de sus compañeros en un tipo de evento que, dijo, no hay en Barcelona.

'Archivos Cósmicos', del sello ¡Caramba! de Astiberri Ediciones, es la segunda recopilación de las viñetas de Flavita, que se estrenó en el papel con 'Las cosas del querer' en 2017, año en el que también juntó en un libro sus mejores viñetas en 'Archivos Estelares'.

Además, colabora con publicaciones de gran reconocimiento como El País, S Moda, BCNmés o Revista Mongolia y mantiene actualizado su perfil de Instagram, cuya primera publicación de una ilustración data de 2014. EFE