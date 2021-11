La violencia de género dejó 139 mujeres muertas en Alemania en 2020

Berlín, 23 nov (EFE).- Alemania registró el año pasado 139 mujeres muertas a manos de su parejas o exparejas, una media de una cada tres días, según datos de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) presentadas hoy por la titular de Familia en funciones, Christine Lambrecht.

La cifra creció a una media de una mujer afectada cada día -359 todo el año, si se suman tentativas y muertes consumadas-, precisa la BKA según la estadística policial sobre delitos de 2020.

'Durante esta hora de rueda de prensa, unas 13 mujeres serán objeto de un acto violento en Alemania; se calcula que cada día una mujer es víctima de un intento de homicidio y cada tres días muere una mujer por violencia clasificable como feminicidio', declaró la ministra.

En 2020, 30 hombres murieron a manos de sus parejas o ex parejas de las 101 tentativas o muertes consumadas.

El año pasado, 148.031 personas fueron víctimas de diversos delitos, como asesinato, lesiones físicas, amenazas, acoso, violencia y privación de libertad, consumados o en grado de tentativa, por parte de sus parejas o exparejas, un 4,4 % más respecto a las 141.792 de 2019 y más de un 11 % respecto a 2015.

El 80,5 % (119.164) de las víctimas eran mujeres, mientras el 79,1 % de los agresores eran hombres.

El 37,9 % de los delitos fueron cometidos por exparejas de las víctimas, el resto dentro del matrimonio o de una pareja de hecho.

En el caso de todos los delitos que tuvieron a una mujer como víctima, el 35 % fueron cometidos por parejas o ex parejas, una 'cifra enorme', y más de la mitad tuvieron lugar dentro del hogar, dijo el presidente de la BKA, Holger Münch.

'Cuando oigo que se trata de una tragedia familiar cuando una pareja o ex pareja mata a una mujer y sus hijos, se me ponen los pelos de punta. Eso no es una tragedia familiar. Una tragedia familiar para mí es cuando una madre de tres hijos muere de cáncer', dijo Lambrecht.

Cuando una pareja o ex pareja mata a una mujer y a sus hijos, 'eso no es otra cosa que un delito de violencia y debe ser calificado como tal', agregó al criticar el lenguaje que se emplea para hacer referencia a la violencia de género.

Por otra parte, Münch señaló que en relación con el encierro en casa debido a la pandemia del coronavirus no se detectó un claro aumento de la violencia de género, al menos en las estadísticas.

Así, en abril y mayo de 2020, meses en los que en Alemania estaba en vigor un cierre parcial de la vida pública, el aumento de casos fue del 2,9 % y del 3,7 %, respectivamente, en relación el mismo periodo del año anterior.

Durante el segundo parón parcial, en noviembre y diciembre, los casos incluso descendieron un 1,5 % y un 3,2 %, respectivamente.

Münch señaló, no obstante, que puede deberse a que el encierro puede haber supuesto para las personas afectadas un obstáculo adicional para interponer una denuncia, y para terceras personas, haber dificultado la detección de actos de violencia en su entorno.

En ese sentido, la dimensión de la violencia de género podría haber incluso aumentado sin que ello haya quedado reflejado en las estadísticas.

Un indicio para ello podría ser el aumento de las consultas al teléfono de ayuda para las mujeres víctimas de violencia, que durante los parones parciales aumentaron alrededor de un 15 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 51.400. EFE

