La vuelta de Patrick Mahomes con los Chiefs depende de los médicos

Kansas City (EE.UU.), 18 ene (EFE).- La baja del mariscal de campo Patrick Mahomes, de los Kansas City Chiefs, que ayer domingo, sufrió un golpe en la cabeza que le hizo abandonar el partido de la Ronda Divisional de la Conferencia Americana (AFC) ante los Cleveland Browns y fue sometido a los protocolos de conmoción cerebral, ahora lo tienen como duda para estar en la final.

Al menos eso fue lo que dijo este lunes el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid.

El máximo responsable técnico de los actuales campeones del Super Bowl no sabía si Mahomes saldrá a tiempo del protocolo de conmoción cerebral de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y pueda, el próximo domingo, disputar el Campeonato de la AFC.

Pero Reid indicó que Mahomes se habría sentido lo suficientemente bien como para haber vuelto al encuentro del domingo que ganaron por 22-17 ante los Browns en la Ronda Divisional.

Después de recibir un golpe y caer, Mahomes se levantó y se tambaleó momentáneamente. Luego se dirigió a un breve examen en la carpa médica antes de irse al vestuario de los Chiefs en el estadio Arrowhead de Kansas City.

'Había una posibilidad', aceptó Reid. 'Lo viste correr por el túnel. Para cuando llegó, se sentía bastante bien. Pero hay un protocolo que tiene que seguir y eso se está fuera de la mano del jugador, del entrenador y del médico'.

Al entrenar en el protocolo, Mahomes fue reemplazado en el tercer periodo por el mariscal de campo reserva Chad Henne, quien, junto con una gran defensa, aseguró la victoria de los Chiefs, que el domingo se enfrentan a los Buffalo Bills.

El escenario volverá a ser el mismo y esta vez lo que estará en juego será el título de la AFC que los Chiefs defienden.

Reid dijo que tendrían un plan si Mahomes o Henne comienzan como mariscal de campo.

'Es obvio que debido al protocolo, desde el punto de vista del entrenador, lo que tenemos que hacer es trabajar con todas las hipótesis que se nos puedan presentar', remarcó Reid.

El veterano entrenador dijo que no era el momento de pensar sobre lo que no tenías control sino en lo que si podías hacer de cara a enfrentarte con la realidad.

'No tienes que pensar en eso. Solo tienes que seguir adelante y asegurarte de tener una respuesta si Mahomes está con nosotros y una si no está', subrayó Reid. 'No puedo hablar desde un punto de vista médico. No lo sé. Esa es su decisión y yo solo la seguiré'.

Reid reiteró que el equipo mostró carácter y una gran entrega para superar la baja de Mahomes cuando el partido estaba para cualquiera de los dos equipos.EFE