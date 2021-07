Lacalle Pou aboga por dejar de lado la ideología en la relación con Argentina

Buenos Aires, 29 jul (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pidió que la relación con Argentina se base en el beneficio mutuo, y destacó que es el momento de 'terminar con esa falsa dicotomía que a uno le tiene que ir bien y al otro mal'.

'Tenemos que terminar con esa falsa dicotomía que a uno le tiene que ir bien y al otro mal', afirmó en una entrevista con el diario argentino La Nación publicada este jueves.

Destacó que 'hay que dejar de lado la política más ideológica', y afirmó que su relación con el presidente argentino, Alberto Fernández, es buena.

'Tengo una buena relación personal con el presidente [Alberto] Fernández, no siento que haya puentes cortados', agregó.

En este sentido, dijo que hay varios proyectos conjuntos entre los dos países rioplatenses, aunque todavía falta consenso en algunos aspectos.

'Tenemos temas que estamos tratando de ponernos de acuerdo con la Argentina, pero se tiene que tomar la decisión política de que son cosas que nos vienen bien a los dos países', aseveró.

Uno de estos temas es la construcción del Canal Magdalena, una nueva ruta que permitirá acortar las distancias entre los puertos fluviales y los marítimos de Argentina, sin tener que circular por el canal de Punta Indio.

'Está el Canal Magdalena, que quiere hacer la Argentina. Ahora, a Uruguay no le sirve, pero si realmente es una voluntad de la Argentina, no podemos frenar ese crecimiento aunque no nos guste', concluyó. EFE

apr/rgm/ares