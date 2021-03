Lacalle Pou sueña en que Uruguay sea 'de los primeros' en abrir las fronteras

Montevideo, 7 mar (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que sueña en que su país sea 'de los primeros' en abrir las fronteras cuando logre una 'inmunidad de rebaño' y el mundo lleve una vacunación importante.

'Mi sueño, y para lo que voy a trabajar, es que Uruguay sea de los primeros países en abrir la frontera. Necesitamos las fronteras', dijo en una entrevista con el diario local El País publicada este domingo.

Si bien no se animó a dar una fecha en concreto, destacó que anhela que esto sea 'en cuanto se pueda' y detalló que su Gobierno está en un intercambio 'bien interesante y fermental' con el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) sobre si la vacunación de determinadas personas o el avance de la vacunación significa que esas personas pueden entrar al país.

'Acá hay un efecto obviamente no buscado, pero que va a quedar después de que pase todo este episodio: cuáles son los países responsables, cuáles son los que tienen determinado nivel sanitario, cuáles son los que actuaron de determinada manera en la pandemia', apuntó.

'Y eso, si es que quedamos entre los mejores, va a tener un rédito positivo. No me cabe la menor duda. El buen manejo de la pandemia -que es lo que hay que tener por un tema sanitario- va a tener un efecto posterior positivo', continuó.

Igualmente, destacó que su país consiguió un número importante de vacunas gracias a que su país anda 'entre los mejores' en la gestión de la pandemia y gracias a 'contactos de relevancia' que facilitaron la obtención de las dosis.

El presidente uruguayo remarcó que pensó en ser el primer ciudadano en vacunarse el pasado lunes cuando iniciaron las jornadas de vacunación con las dosis de la china Sinovac aunque descartó la idea dado que las encuestas de intención de vacunarse eran positivas.

'Si las encuestas de intención de vacunarse hubieran sido muy bajas, capaz habría que haber dado ese paso para dar confianza. Yo pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme. Siempre lo pensé así. Y después dije 'no, me parece más lógico cuando realmente me toque y con la vacuna que me toque'. Me parece más uruguayo, más razonable', aseguró.

Más de 72.000 personas ya han recibido la primera dosis de CoronaVac, según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud Pública, que reflejan guarismos más bajos de los previstos por las autoridades.

Los vacunatorios abrieron sus puertas el pasado lunespara administrar las 192.000 dosis de la vacuna china CoronaVac a policías, militares, bomberos, personal docente y trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) menores de 60 años.

El personal sanitario comenzará a vacunarse a partir del próximo miércoles, cuando está previsto que lleguen a Uruguay las primeras dosis de la estadounidense Pfizer.

Uruguay, que es el último país de Suramérica en comenzar la vacunación a la población, registra desde marzo de 2020 63.010 contagios (8.190 activos, 83 de ellos en cuidados intensivos) y 645 fallecidos. EFE