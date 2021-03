Ladrones se llevan caja fuerte de la Conferencia Episcopal de Colombia

Bogotá, 30 mar (EFE).- Al menos ocho ladrones penetraron en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, en Bogotá, y tras amordazar a los vigilantes, se llevaron una caja fuerte donde eran guardados documentos jurídicos, informaron este martes las autoridades.

El comandante operativo de la Policía de Bogotá, coronel Jairo Baquero, aseguró a periodistas que a las 18.30 horas de lunes los delincuentes ingresaron a la sede episcopal, ubicada a pocos metros de distancia de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova y de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, y amordazaron a los dos celadores que estaban allí.

El oficial detalló que se robaron una caja fuerte, pero precisó que 'aún no se ha establecido' el valor de lo que fue robado.

'A partir de la investigación criminal estamos haciendo labores de policía judicial para recopilar huellas, videos y otros elementos materiales probatorios que nos permitan determinar quiénes cometieron estos hechos', añadió el coronel Baquero.

La Policía está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos (unos 2.680 dólares) por información que permita esclarecer este robo.

VERSIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

El secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Elkin Fernando Álvarez, aseguró que dos de los delincuentes ingresaron vestidos con uniformes de la Policía e incluso entraron en un vehículo que 'parecía ser' de esa institución.

'No sabemos qué estaban buscando (...) En esas cajas fuertes reposan documentos jurídicos de la Conferencia. Valores grandes no, ahí no tenemos dinero en efectivo, son para custodiar cosas importantes', afirmó monseñor Álvarez a la emisora La FM.

El prelado agregó que aún no saben a cuánto ascienden las pérdidas económicas por el robo, pues hay daños en la infraestructura y algunos objetos fueron destruidos.

INSEGURIDAD EN BOGOTÁ

Según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, divulgada en febrero, el 76 % de los consultados reveló que la inseguridad en Bogotá aumentó el año pasado, una cifra que es 16 puntos porcentuales mayor al 60 % registrado en 2019.

El sondeo indica que los objetos más hurtados en la capital colombiana son el teléfono móvil (48 %), dinero (45 %) y la billetera (38 %).

En ese sentido, la concejala Heidy Sánchez, de la izquierdista coalición Colombia Humana-Unión Patriótica, afirmó en Twitter: '¡Los hechos delictivos no paran en Bogotá! Al menos ocho hombres armados ingresaron a la Conferencia Episcopal, amenazaron y amordazaron al personal que se encontraba allí para cometer un millonario robo. Crítica situación'. EFE