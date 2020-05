Lady Gaga estrena 'Chromatica' y se reafirma como la reina del electropop

Madrid, 29 may (EFE).- Lady Gaga ha publicado este viernes 'Chromatica', su sexto álbum de estudio que gira en torno a su historia contada desde un universo galáctico donde ella es la reina del electropop, y que cuenta con la colaboración de artistas como Elton John, Ariana Grande y Blackpink.

Han pasado cuatro años desde 'Joanne', su anterior disco, tiempo en el que Gaga aprovechó para meterse en el mundo del cine con 'Ha nacido una estrella' (2019), filme que la llevó a ganar el Óscar a la mejor canción original con 'Shallow' y a hacerse con el Globo de Oro en la misma categoría.

Durante este tiempo, los fans de Gaga (los 'Little monsters' como les llama ella) estaban ansiosos por poder escuchar nuevos estribillos de la cantante estadounidense, y ahora ella les transporta a un universo de electropop multicolor.

Con los adelantos de 'Stupid Love'; 'Rain on me' (canción que marcó el debut más grande de Spotify posicionándose el número uno de las listas mundiales), con Ariana Grande, y 'Sour Candy', junto a Blackpink, los seguidores ya intuyeron que este disco estaría cargado de canciones bailables.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la artista ha pedido a sus fans que escuchen el disco desde el principio hasta el final, 'no hay necesidad de barajar, es mi verdadera historia', expone.

Y es que, según aseguró Gaga en una entrevista publicada hace escasos días, 'Chromatica' le ha servido para 'sanar' ciertas heridas: 'El disco habla de curar y ser valiente. Cuando hablamos de amor creo que es muy importante incluir también el hecho de que amar a alguien requiere de mucha valentía', dijo.

Su sexto álbum de estudio está dividido en tres partes como si de una obra teatral se tratara. Las tres canciones instrumentales ('Chromatica I', 'Chromatica II' y 'Chromatica III') separan el resto de canciones que componen el álbum, 16 en total. A lo largo de los 40 minutos que dura el disco, la artista habla de temas como el feminismo, las relaciones amorosas o el consumo de medicamentos.

'Cuando era joven, me sentía inmortal / Y no pasó un día sin que tuviese que pelear/ Vivía los días solo por las noches / Me perdí debajo de las luces ' canta en una melancólica 'Sine from above' junto a Elton John.

Con '911' la artista pretende dejar constancia de uno de los momentos más duros que ha vivido tras tener que recurrir a este número de emergencias en ciertas ocasiones. En su cuenta de Instragram, Gaga define esta canción como: 'Mi peor enemigo soy yo, 1011956 llamo al 911, las peores cosas que siento vienen de mi'.

Desde que en 2008 la artista estrenara sus extravagantes temas 'Poker face' o 'Just dance' que cautivaron al público, Gaga no ha dejado de crecer. Sus extravagancias, tanto musicales como de vestimenta cautivaron tanto a sus seguidores que desde entonces no la han abandonado. EFE