Laia Sanz con el objetivo de destacarse en el campeonato

Madrid, 1 jul (EFE).- La española Laia Sanz (Gasgas) afronta la segunda cita del calendario del campeonato del mundo de trial femenino en Francia, en el circuito de Charade, con el objetivo de intentar destacarse al frente de la clasificación.

Laia Sanz irrumpió con fuerza en la doble prueba inaugural de Italia, con una victoria en la primera carrera a sus 35 años, y tras ocho sin competir, con la que se reivindicó como una clara aspirante al título y en la segunda prueba fue segunda, condicionada por el físico, tras superar hace pocos meses la enfermedad de Lyme.

'Estoy con muchas ganas de ir a Francia a competir después de empezar la temporada con una victoria y de ver al día siguiente que no pude ganar, en parte, por no estar aún al ciento por ciento físicamente', reconoce Laia Sanz en la nota de prensa de su equipo.

'Esta vez sólo corremos un día, y eso puede beneficiarme, porque aún estoy en el proceso de coger la forma, así que voy con optimismo', cuenta la de Corbera de Llobregat.

'La norma del 'non-stop' fue algo prácticamente nuevo para mí en Italia, porque en mi última temporada sólo disputé dos carreras en este formato, y de eso ya han pasado ocho años', recuerda Sanz.

'Me cuesta un poco, porque no poder pararte para preparar las zonas resulta aún más exigente físicamente pero creo que con suficiente entrenamiento me puede ir incluso bien, por mi tipo de pilotaje, aunque me faltan carreras y un poco de rodaje', asegura la piloto de Gasgas. EFE