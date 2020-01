Laia Sanz, descontenta con etapas del Dakar: 'No lo estoy disfrutando nada'

Shubaytah (Arabia Saudí), 15 ene (EFE).- La piloto de motos española Laia Sanz (Gas Gas) aseguró este miércoles que no está disfrutando esta segunda semana del Dakar porque las etapas son muy rápidas y peligrosas.

'La segunda semana está siendo de ver quién aguanta más a fondo, de ver quién arriesga más, y la verdad es que no lo estoy disfrutando nada', comentó Sanz tras terminar la décima etapa.

La segunda parte del recorrido entre el enclave petrolero de Haradh y la base aérea militar de Shubaytah, en el sur de Arabia Saudí, fue cancelada por las fuertes rachas de vientos y los numerosos accidentes de los competidores en las dunas.

'Estoy contenta de que la hayan cortado porque estaba siendo muy peligroso. A parte no había visibilidad, he tenido suerte de no comerme ninguna duna cortada. Era muy peligroso', dijo Sanz.

La piloto catalana lamentó que las etapas de la segunda semana del Dakar, que se disputa por primera vez en Arabia Saudí, no tengan recorridos más técnicos y solo sea 'darle gas y ver quién asume más riesgos'.

'Así es complicado correr. Además la navegación es tan fácil que íbamos un poco desconcentrados', apuntó Sanz, la mujer con mejor resultado en la historia de la categoría de motos del Dakar, con su noveno puesto de 2015.

'Estoy contenta de estar aquí. Ya tengo ganas de acabar porque en esta segunda semana no me está gustando nada', reiteró Sanz, cuya participación en el rally se vio mermada por una caída en la primera semana. EFE