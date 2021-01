Laia Sanz: 'Estuve metida en el polvo durante 200 kilómetros'

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- La española Laia Sanz, vigésima en la general de motos del Rally Dakar, criticó la actitud de algunos pilotos en la décima especial, que aun estando fuera de carrera no la dejaron adelantar.

'El día ha sido duro', dijo la catalana tras llegar a la meta en Al'Ula.

'Me perdí al principio y me quedé detrás de los quads y de las motos. Fue peligroso. Estuve completamente metida en el polvo durante 200 kilómetros. Por suerte llegué a meta sana y salva, pero fue una locura. Algunos pilotos que no ya están en carrera, pero que siguen en la Dakar Experience, no me dejaban pasar', lamentó la piloto de GasGas. EFE