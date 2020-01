Laia Sanz: 'Una piedra me ha catapultado de la moto'

Neom (Arabia Saudí), 6 ene (EFE).- La motociclista española Laia Sanz sufrió este lunes una fuerte caída durante la segunda etapa del rally Dakar al impactar la rueda de su moto contra una piedra que la 'catapultó' al suelo, aunque ese duro golpe no le impidió terminar con molestias los 367 kilómetros cronometrados del día.

El percance ha dejado a la piloto catalana alejada a una hora de la cabeza de carrera y con molestias musculares que han sido tratadas con hielo al llegar al campamento de esta etapa transcurrida entre las ciudades costeras de Al Wajh y Neom, a orillas del Mar Rojo.

'Hoy ha sido un día de polvo. Yo salía bastante delante y ya estaba dentro de la nube de polvo. La visibilidad era muy mala. Hacia el kilómetro 30, en una zona pedregosa, en plena curva estaba girando, he bajado un momento la vista para ver el 'roadbook' (libro de ruta) y me he comido una piedra que me ha catapultado', comentó Sanz.

El golpe también dañó la moto y eso le dificultó la navegación del resto de la etapa. 'Me ha costado bastante ver la información, porque quedaba todo más pequeño. Aparte de eso, el manillar ha quedado un poco torcido, por lo que no voy tan cómoda. La moto está bien', lamentó.

La catalana deberá partir a la tercera etapa, un bucle con inicio y llegada en Neom, con la moto en esas condiciones, pues la jornada de este lunes era la etapa súpermaraton, en la que los pilotos elite de motos solo tenían 10 minutos para reparar la moto al final del día, sin posibilidad de intervención por parte de sus mecánicos.

Sin embargo, Sanz está más preocupada por la posición en la que saldrá este martes, ya que se espera tanto polvo como el sufrido este lunes.

'Lo que peor me sabe de la caída no es el tiempo que he perdido, sino que mañana saldré muy atrás y, si seguimos entre cañones y con este polvo, me costará tres días volver a situarme donde me toca. Espero encontrarme bien, porque al enfriarse el golpe, me duele bastante la cadera', reconoció.

El rally Dakar se disputa íntegramente este año en Arabia Saudí, en doce etapas del 5 al 17 de diciembre. Partió el pasado domingo de Yeda y llegará a Qiddiya, la ciudad de ocio que se construyera a las afueras de la capital de Riad. Su recorrido total es de casi 8.000 kilómetros, de los que más de 5.000 son cronometrados. EFE