Laia Sanz vuelve al mundial de Trial y también al de Enduro

Madrid, 25 may (EFE).- La española Laia Sanz volverá a competir en el mundial de Trial ocho años después de retirarse de la competición y también disputará el Campeonato del Mundo de Enduro Femenino, del que se retiró en 2017.

Entre ambas modalidades, cuenta con 18 títulos mundiales y podría aspirar a alcanzar la veintena de entorchados pues, según reconoció, 'volver al trial era algo que me había pasado por la cabeza varias veces, pero no había tenido la oportunidad y me hace mucha ilusión'.

'Los 20 títulos es una cifra que suena muy bien, pero no será fácil y más que pensar en ganar, hay que entrenar para recuperar las sensaciones y sentirme competitiva. Luego ya veremos, pero está claro que lo intentaré', asegura en un comunicado la piloto española de 'Off-Road'.

Sanz decidió dejar el trial tras completar la temporada 2013, al no poder compaginar el Trial con el Mundial de Enduro y el Rally Dakar, pero ya entonces dijo que 'no sé si es un adiós o un hasta luego', dijo.

Otro de los factores que ha influido decisivamente es su recuperación de la enfermedad de Lyme, que contrajo en 2020 y que mermó mucho su estado físico y de salud.

'Los últimos tres años han sido muy complicados para mí; primero con una mononucleosis, luego la Fiebre Q y el año pasado el Lyme. Ahora que empiezo a encontrarme mejor, estoy muy contenta de volver al trial, que además es el deporte en el que empecé y que he echado mucho de menos', señala satisfecha Sanz.

La piloto de Corbera de Llobregat también ha decidido regresar al Mundial de Enduro Femenino, del que decidió retirarse hace cuatro años para centrarse en los rallys Cross-Country y el Dakar.

'El plan es correr el mundial de Trial y el de Enduro. No será fácil porque compaginar las dos cosas es muy complicado, pero vamos a intentarlo. Estoy un poco desconectada de las dos modalidades, aunque será muy interesante ver qué tal se me da', explica la piloto catalana Laia Sanz.

La última participación de Sanz en el Mundial de Enduro Femenino fue en 2017, cuando luchaba por su sexto título de la especialidad, pero en la última carrera de la temporada en Alemania, un problema técnico le impidió llevarse el que hubiera sido su decimonoveno título mundial (sumando los 13 de trial).

La primera cita para Laia Sanz será en el Trial de Italia, del 11 al 13 de junio y, sin descanso, una semana después disputará la primera prueba del Mundial de Enduro, en Portugal. EFE