Lainez destaca que lleva 'un año muy bueno', con 'más regularidad y madurez'

Sevilla, 3 mar (EFE).- Diego Lainez, internacional mexicano del Real Betis, destacó este miércoles el 'buen momento' de su equipo, sexto clasificado de LaLiga Santander, y el suyo personal, ya que desde el inicio de 2021 se asentó en el equipo y está teniendo 'un año muy bueno', con 'más regularidad' y 'una madurez que ha ido en progresión'.

El joven extremo, que, procedente del América de su país, llegó a España en enero de 2019 como gran apuesta de futuro del club verdiblanco, afirmó a la radio del Betis que el equipo está 'en una buena posición' y deben enfocarse 'en seguir sumando puntos' y centrarse en sí mismos, porque 'seguro' que así 'las cosas vendrán para bien'.

'Me he sentido muy bien, pero toca seguir trabajando y poniendo todavía mas compromiso por mi parte. ¿Qué ha cambiado? Son muchas cosas: la adaptación a LaLiga, el trabajo de cada semana con el equipo y de otros aspectos para mejorar ciertas cosas de mi juego que a lo mejor me podían favorecer. Me lo dijeron los entrenadores y lo logré captar', explicó.

El jugador de Villahermosa (estado de Tabasco), que el 9 de junio cumplirá 21 años, indicó que está 'muy contento' de su regreso a la titularidad en el triunfo del pasado domingo ante el Cádiz (0-1), después de superar la COVID-19 y de que por ello se perdiera tres encuentros, pues en el anterior fue suplente y no jugó ningún minuto.

'Estoy feliz por la vuelta y por haber sumado otra victoria. El equipo está en una dinámica muy positiva, ganando todo prácticamente (20 de los últimos 27 puntos). Me tocó el COVID y el equipo siguió ganando, y ahora en mi regreso también. Eso significa que estamos todos muy metidos y comprometidos, y eso es muy importante', dijo.

Lainez, quien esta temporada aún no ha marcado, aunque ha dado tres pases de gol -1 en Liga y 2 en Copa-, manifestó que el Betis ha 'iniciado 2021 con el pie derecho' y que desde el empate en casa en el derbi contra el Sevilla (1-1, el 2 de enero) 'se vio un compromiso y una actitud de querer hacer las cosas bien'.

Añadió que también la habían tenido antes, 'pero no salían las cosas', si bien en el derbi vieron que 'haciendo bien las cosas' conseguirían resultados, además de que les dio 'la energía para seguir ahí y fue muy importante para el repunte del equipo'.

Además de resaltar la 'unión' de todos los jugadores, el 'sacrificio' de todos y también la solidaridad en tareas defensivas, el extremo mexicano recalcó que saben que 'el compromiso es con el equipo y con toda la gente que está detrás' de ellos, 'que es todo lo que representa el Betis'.

Diego Lainez también ensalzó la figura de su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, 'una persona con una trayectoria increíble y muy grande' que supone un importante apoyo para toda la plantilla.

'Estamos aprendiendo de él y siempre nos ayuda con sus consejos. Nosotros tenemos que saber lo que nos aporta para reflejar en la cancha lo que él nos diga', señaló el internacional mexicano, quien destacó la dificultad del rival del próximo lunes, el Alavés, a pesar de su mala situación en la tabla, por lo que señaló que aún no piensan en el derbi del 14 de marzo en el campo del Sevilla.

El futbolista tabasqueño aseguró que, después de dos años en España, está 'más adaptado', tanto él como su madre, con la que vive, ya tienen 'amigos' en Sevilla y cada uno tiene sus actividades, lo que 'te hace tener más compromiso con la ciudad', además de que 'aquí la gente es muy cariñosa y muy cercana'. EFE