Lali Espósito, ante su música más alegre y su papel más truculento y sexual

Miami, 1 jun (EFE).- La artista argentina Lali Espósito transita actualmente, y con un gran gusto, entre las divertidas aguas sexis y color pastel del pop urbano y las oscuras corrientes de la serie 'Sky Rojo', que protagoniza con Miguel Ángel Silvestre para Netflix, de la mano de los productores de la 'Casa de papel'.

'Yo soy así, tengo muchas aristas. En la música me he dado cuenta de que las canciones que mejor funcionan son las que rescatan mi lado más lúdico, las que invitan a bailar, a jugar a sentirse bien. Mientras que últimamente me he esforzado por papeles que representen desafíos importantes', dijo Lali en una entrevista con Efe.

Una de esos temas para pasarla bien es 'Lo que tengo yo'. Aunque no nació ni fue grabada durante el confinamiento del coronavirus, la artista lo define como 'de cuarentena', pues no se suponía que saliera.

'Es una de esas canciones que se quedó fuera (de sus trabajos musicales), pero una mañana me desperté con ella en la cabeza y así por un tiempo. La tatareaba, la oía en mi mente y la bailaba hasta que dije: 'basta, la tengo que meter en el disco y lanzarla'', contó.

'Lo que tengo yo', escrita por el dueto venezolano Mau y Ricky y el colombiano Camilo, es un mensaje de una chica que le restriega a un admirador en la cara los atributos físicos y mentales que lo tienen loco.

'Aunque es algo liviano para bailar y hacer payasadas, lo veo también como un mensaje de empoderamiento y autoestima, en el que la chica asume y valora quién es como persona y como luce', indicó.

La cuarentena también le dio para promover la nueva ropa de su segunda colaboración con la marca argentina 47 Street y descansar de la intensidad del personaje que interpreta en 'Sky Rojo', una serie que describe como 'muy negra y muy sexual'.

UN MUNDO QUE NADIE QUIERE VISITAR

En la serie, creada por la productora Vancouver para Netflix, Lali interpreta a una de tres prostitutas que se escapan de una red de trata de blancas. La acompañan Yani Prado y Verónica Sánchez en esta aventura.

Otros actores con papeles estelares en la serie son Silvestre, Asier Etxeandia y Enric Auqer.

'Se trata de un tema muy complicado y muy difícil de contar, producir y actuar', indicó la artista, quien sacudió los festivales internacionales de cine con su rol protagónico en la película 'Acusada'.

'El reto no es solo retratar esta realidad de una forma veraz, sino que a la vez se mantenga la esencia de una serie que se ve comiendo 'popcorn' y, en ese sentido, (el guionista) Alex Pina logró un balance increíble', aseguró.

Al igual que hizo Silvestre en entrevista con Efe, Lali alertó que se trata de una serie 'muy dura, truculenta y muy sexual'.

Para ponerla en contexto indicó que las escenas íntimas del actor español en la serie de Netflix 'Sense8' son apenas un abrebocas para lo que se viene.

'Nos quedan aún varios meses y al retomarla lo iremos haciendo de a poquito, respetando las normas necesarias para evitar contagios', manifestó poco antes de trasladarse a España, donde cumple su segundo día de los 14 obligados en cuarentena después de un vuelo internacional.

NUEVO DISCO Y MENOS PERFECCIÓN

Lali pasó la cuarentena en su casa en Buenos Aires y salió convertida en una experta en video, iluminación, maquillaje, producción y conducción de video.

'He hecho de todo y he descubierto que había perdido parte de la diversión innata a este trabajo de ser artista', reconoció.

El gran don que le ha brindado el coronavirus es poder disfrutar el 'más o menos', explicó, y ver que las cosas no tienen que ser perfectas para ser valiosas.

'Todo eso bajó muchísimo mi presión interior', matizó.

Sin embargo, no llegó ni a prometerse a sí misma que no volvería a ponerle el 300 % a la carrera. Paralelamente a la filmación de 'Sky Rojo', Lali piensa sacar su cuarto álbum de estudio, después de 'Soy', 'A bailar' y 'Brava'.

Aunque declinó dar detalles, expresó que será de nuevo un balance entre temas reflexivos, mensajes sociales a través de letras, elecciones de colaboraciones y videos, con mucha música de hoy para bailar. EFE

