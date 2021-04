LaLiga dispondrá en las próximas horas de informe sobre el caso Cala-Diakhaby

Madrid, 8 abr (EFE).- LaLiga española de fútbol dispondrá en las próximas horas de las conclusiones del informe sobre el incidente en el que se vieron implicados el jugador del Cádiz Juan Cala y el del Valencia Mouctar Diakhabi en la última jornada del campeonato, tras el estudio de las grabaciones y el peritaje de la lectura de labios del primero.

'A lo largo de hoy o mañana habrá más noticias del tema. Nosotros lo que hemos encargado son todas las grabaciones que pueda haber, la limpieza del sonido para ver qué se puede llegar a oir y un peritaje de lectura de labios porque en el momento de la jugada cuando Cala se da la vuelta algo dice', explicó el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

En declaraciones este jueves, tras comparecer en un juzgado de Fuenlabrada que investiga la compra de este club, Tebas se refirió también al vídeo publicado en redes sociales por Diakhaby sobre los hechos con un audio que no se corresponde con el momento en el que sucedieron estos durante el partido.

'Ese audio, que lo hemos estudiado evidentemente, creo que es de un minuto y 30 segundos después de cuando se produce el incidente. El que dice la expresión tiene acento sudamericano, por lo tanto no es Cala. Hemos trabajado mucho en todo esto, parece ser que alguien en algún momento le esta diciendo a un grupo de jugadores o al árbitro, no lo se, la expresión que se dice que se ha dicho, pero esa expresión no es de Cala', señaló.

Tebas avanzó que 'habrá un informe que dirá lo que dicen los labios de Cala' y otro 'de lo que ha puesto Diakhaby que es un minuto y medio después'. 'Por lo tanto no es el momento de Cala, y, además, el jugador ya sabemos quien es y se puede indicar quien está hablando y no es Cala. Creo que se aclararán las cosas', añadió.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó ayer la apertura de un expediente extraordinario sobre los hechos ocurridos a la media hora del partido Cádiz-Valencia, cuando el jugador valencianista denunció que Cala le llamó 'negro de mierda', lo que hizo que el equipo de Javi Gracia se retirara del terreno de juego, aunque posteriormente regresó sin Diakhaby para reanudar el encuentro. EFE