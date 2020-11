LaLiga reduce un 43% el límite de plantilla del Barça y un 27% el del Madrid

Madrid, 17 nov (EFE).- LaLiga redujo en un 43% el límite de coste de plantilla deportiva del Barcelona, de los 671,4 millones de euros de tope que tenía en la temporada 2019-20, a los 382,7 millones de esta temporada (el 57%), y en un 27% al Real Madrid, de los 641 millones del curso anterior a 468,5 millones.

La patronal de los clubes de fútbol profesionales españoles explicó esta situación, provocada por la pandemia de la COVID-19, en una videoconferencia de su presidente, Javier Tebas y su director general corporativo, José Guerra, en la que detallaron que en total, los clubes de LaLiga Santander han pasado de poder gastar en salarios 2.847 millones de euros a 2.333 millones en esta campaña, una reducción de 514 millones de euros, un 18% menos.

De esta manera, el Real Madrid pasa a tener el mayor coste de plantilla deportiva de LaLiga Santander permitido por la patronal, de 468,53 millones, seguido por Barcelona (382,72), Atlético (252,72, una reducción del 27,5% respecto al curso anterior) y Sevilla (185,8 millones, que permanece estable).

Tras esos cuatro clubes, se sitúan el Villarreal, con un límite de 145,2 millones y uno de los pocos clubes que ha podido aumentar su límite de gasto (un 33,6% más que el curso pasado, cuando dispuso de 108,5 millones) y el Athletic Club, que dispone de 119,8 millones para su plantilla, un 16,1% más.

Preguntado por la situación del Barcelona, Tebas explicó que la estrategia financiera del club azulgrana 'permitía su funcionamiento normal sin la pandemia', pero con ella esa situación ha cambiado.

'Yo no puedo decir que el Fútbol Club Barcelona haya hecho nada mal, si no hubiera ocurrido la pandemia no tendría una reducción del 4r% de su límite salarial, ni ningún club la tendría', agregó el presidente de LaLiga, que explicó que al Barça le afecta más la ausencia de espectadores, por sus altos ingresos en 'ticketing'.

Los clubes con menor capacidad de gasto en plantilla de la primera categoría del fútbol español son recién ascendidos, el Elche (34,6 millones, pero seis veces más que el año pasado en LaLiga SmartBank, cuando disponía de 5), el Huesca (37 millones), y el Levante, al que LaLiga ha reducido su capacidad de gasto en un 31%, por lo que pasa de 54 millones a 37 esta temporada.

Junto al Barcelona, los clubes a los que se ha reducido en mayor medida su capacidad de gasto en plantilla son el Valencia (un 39,4% menos, de 170 millones a 103), el Levante (un 31,1% menos, de 54,6 millones a 37,6), el Betis (un 28,9%, de 100,3 millones a 71,3) y el Atlético (27,5% menos).

En el caso contrario, los clubes que más mejoraron su límite de plantilla -al margen de los tres recién ascendidos- fueron el Granada, al que se le amplió un 59% (de 35,5 millones a 56,5) por su previsión de mayores ingresos al debutar en la Liga Europa, y el Valladolid, que mejoró un 54% sus posibilidades de gasto en fichas, de 32 millones a 49,4, además del ya mencionado Villarreal.

El presidente de la patronal explicó que esas mejoras se deben a que esos clubes han 'utilizado los recursos acumulados en temporadas anteriores' y tienen 'ratios financieros aceptables' que les permiten mejorar su margen de gasto.

LaLiga calcula que la diferencia entre el límite impuesto a los clubes (2.300 millones) y lo que estos acabarán gastando según sus estimaciones (2.743 millones) generará un déficit de 423 millones de euros, a lo que se sumarían 284 millones de euros si todos los partidos se tienen que jugar hasta final de temporada a puerta cerrada, con lo que el exceso de coste que deberían gestionar los clubes tendría que ser de unos 707 millones de euros.

'En el peor de los casos, que no tengamos nada de público hasta el final de temporada, hay un exceso de coste de plantilla de 707 millones, que no afecta a todo el mundo por igual, cuanto más grande es el club más le afecta', explicó Tebas, que se mostró esperanzado de poder mejorar ese escenario si puede entrar algunos espectadores al final de la presente temporada.

El presidente de la patronal, admitió que será 'imposible' para la mayoría de los clubes ajustar sus salarios para llegar al tope previsto. 'Van a acercarse al máximo, sí, y van a generar un problema de tesorería, por eso nos estamos reuniendo con varios para no tener ese problema, adecuando la masa salarial, refinanciando deuda y estoy convencido de que lo vamos a conseguir'.

Los clubes que no puedan ajustar los salarios al tope propuesto por LaLiga verán ajustado su tope de la próxima temporada en relación al importe que hayan incumplido, según añadió Tebas.

'Aquel que no reduzca adecuadamente su masa salarial tiene dos problemas: uno es el propio control económico que el año que viene le va a penalizar: si estoy excedido 50 millones, el año que viene tendré 50 millones menos, si quieres ser competitivo tendrás que apretarte. Y dos en tesorería, hay algunos que tienen que reducir para que no sea vea afectada su tesorería', explicó el presidente de la patronal, que dijo que 'espera' que no haya impagos a jugadores.

- Límite salarial de los clubes de LaLiga Santander, ordenado de mayor a menor (datos en millones de euros).

CLUB LÍMITE 2019-20 LÍMITE 2020-21 DIFERENCIA (%)

Real Madrid 641,05 468,53 -26,9%

Barcelona 671,43 382,72 -43,0%

Atlético de Madrid 348,5 252,72 -27,5%

Sevilla 185,16 185,8 0,3%

Villarreal 108,58 145,24 33,8%

Athletic Club 103,18 119,82 16,1%

Valencia 170,67 103,39 -39,4%

Real Sociedad 81,13 100,87 24,3%

Betis 100,34 71,3 -28,9%

Celta de Vigo 62,12 62,52 0,6%

Granada 35,46 56,48 59,3%

Getafe 56,28 52,59 -6,6%

Valladolid 32,03 49,36 54,1%

Osasuna 38,69 46,63 20,5%

Eibar 47,12 42,7 -9,4%

Alavés 49,77 42,03 -15,6%

Cádiz (×) 9,05 41,03 353,4%

Levante 54,6 37,61 -31,1%

Huesca (×) 16,32 37,06 127,1%

Elche (×) 5,08 34,6 581,1%

Fuente de los datos: LaLiga

La (x) indica los clubes que en la 2019-20 estaban en LaLiga SmartBank (Segunda División). EFE

