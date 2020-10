Lana del Rey anticipa primer tema de disco 'Chemtrails Over The Country Club'

Madrid, 16 oct (EFE).- Lana del Rey ha publicado este viernes en todo el mundo el tema 'Let Me Love You Like A Woman', primer anticipo del que será su próximo álbum de estudio, titulado 'Chemtrails Over The Country Club'.

Así lo anunció la propia artista estadounidense en su perfil de Twitter tras el lanzamiento de este tema de corte pausado, con cierta resonancia onírica y mínima instrumentación, que reposa sobre todo en el piano y en la voz de su intérprete.

'Let Me Love You Like a Woman', escrita y producida por Lana Del Rey y Jack Antonoff, fue grabada en Los Ángeles en Conway Studios y en Nueva York en Electric Lady Studios, presumiblemente como el resto del nuevo álbum, el séptimo de estudio de su carrera.

Se desconoce de momento la fecha de publicación del citado 'Chemtrails Over The Country Club', que tomará el relevo al aplaudido 'Norman Fucking Rockwell', considerado uno de los mejores discos de 2019 en todo el planeta y que, como este, contó con la participación activa de Antonoff.

La artista editó además recientemente 'Violet Bent Backwards Over The Grass', un audiolibro de poemas escritos por ella, y en agosto de 2019 lanzó de manera independiente el sencillo musical 'Looking For America', impulsada por los tiroteos en Estados Unidos.

Desde el inicio de su carrera en 2012 como Lana del Rey con el exitoso 'Born To Die' (previamente lanzó el disco 'Lana Del Ray' (2010) bajo su nombre real, Lizzy Grant), la estadounidense se ha mostrado muy activa en términos discográficos, con la publicación de prácticamente un disco cada uno año o dos años. EFE