Landa: 'He tirado a tope para Valverde, por si había alguna opción de cazar'

Redacción de deportes, 27 sep (EFE).- Mikel Landa ha desvelado que en el momentos decisivo del Mundial de ruta disputado en Imola/Emilia-Romagna (Italia), cuando ningún corredor de la selección española ha conseguido meterse en el corte bueno que al final se ha jugado las medallas, ha 'decidido tirar a tope para (Alejandro) Valverde 'para ver si había alguna opción de cazar'.

'Se ha ido Alaphilippe por delante, por detrás se ha formado un grupo de seis unidades y yo, en cuanto he visto que estaba en el mismo grupo que Valverde, he decidido tirar a tope para ver si había alguna opción de cazar a los de delante, pero ha sido imposible', ha explicado el alavés en declaraciones distribuidas por la Federación Española de Ciclismo.

A Landa le parece que el octavo puesto final de 'Alejandro, que ha sido octavo, no está nada mal'.

Ahondando en su carrera, el español con más presencia en el tramo determinante de la prueba, ha confesado que 'vivido' su primer Mundial 'con algo de nerviosismo'.

Sobre su actuación, apuntó que 'tras el Tour de Francia -en el fue cuarto- el cuerpo también está un poco diferente y he ido todo el día buscando sensaciones'. 'He intentado jugar mis cartas de lejos, ya que el final era complicado, pero en la última subida me ha faltado un poquito para estar con los mejores', ha añadido, 'contento' con su trabajo. 'Ha sido una cuestión de fuerzas', ha resumido. EFE