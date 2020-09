Landa se desinfló en el día clave

Col de La Loze (Francia), 16 sep (EFE).- El español Mikel Landa (Bahrain McLaren) intentó ganar puestos en la general en la etapa reina del Tour de Francia con una táctica de control por parte de su equipo, pero el ciclista vasco no tuvo su mejor día y se desfondó al final.

'Me he desinflado en la parte final y no solo no he podido con el Jumbo, tampoco con el resto. No he tenido el mejor día, y hoy era el día', comentó Landa en la meta del Col de la Loze.

Landa tenía claro que la etapa era clave, era su terreno y el momento adecuado de jugar sus bazas.

'Había que probar con cualquier sensación que fuera teniendo. Cuando tiraban Pello y Caruso a mí me estaba costando seguirles, pero también piensas que los demás lo van pasando mal. Había que intentarlo'.

Desde la séptima plaza de la general a 3.27 del líder Primoz Roglic y a 2 minutos del tercer escalón, Landa ya ve difícil subir al podio de París.

'El podio es complicado, pero la etapa de mañana, después de la fatiga de hoy puede ser caótica. Veremos qué pasa. Es complicado'.