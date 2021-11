Langehanenberg arrebata a Ferrer-Salat la victoria en doma clásica en Madrid

Madrid, 27 nov (EFE).- En la tercera prueba de la Copa del Mundo de la división de Europa Occidental, la amazona Helen Langehanenberg junto a la yegua ‘Annabelle’ logró este sábado la victoria en Madrid, por delante de los españoles Beatriz Ferrer-Salat y Juan Matute Guimón.

La atleta alemana aprovechó su turno de salida en último lugar para marcar una puntuación de 80,500 %, resultado ajustado pero suficiente para batir el 79,220 % obtenido por la amazona española, quien compitió con el caballo ‘Elegance’ en el Gran Premio Especial Libre, también conocido como Kür.

“Me gusta la presión, no me importó salir la última a la arena, el ambiente era magnífico, es mi primera vez aquí pero no será la única”, explicó en rueda de prensa, donde declaró estar “muy orgullosa” de la actuación y la evolución de su equino.

Respecto a los planes para el resto de la temporada, aseguró que luchará “hasta el final” para conseguir la plaza en la final de la Copa del Mundo, a pesar de que competir por Alemania complica la clasificación dado el nivel de sus compañeros de equipo.

En el comienzo de la sesión, Ferrer-Salat dominó desde el principio con una marca casi insuperable después de corregir la falta de concentración de su caballo el día anterior, tal y como explicó a la Agencia EFE, con lo que mejoró el cuarto puesto de hace un mes en Lyon (Francia).

De esta forma Langehanenberg sucede en el palmarés a su compatriota Dorothee Scheneider y a Ferrer-Salat; desde 2018 la prueba de la capital española se convirtió en una cita puntuable para la Copa del Mundo.

Por su parte, el español Matute Guimón formando binomio con ‘Quantico’ marcaron una puntuación de 78,160 %, lo que refuerza la buena actuación que tuvieron este fin de semana después de finalizar ayer en segunda posición en el programa corto del Gran Premio Especial.

“Estoy aquí, estoy de vuelta y estoy listo para nuevos desafíos” dijo sonriente el joven de 24 años después de sufrir un derrame cerebral en 2020 y estar en cuidados intensivos durante casi un mes.

Matute Guimón expresó su orgullo por alcanzar el podio en su “casa” y con “un caballo especial” que le ayudó en su recuperación y con el que disfruta pese a que carácter le obliga a controlar sus impulsos, 'parece un caballo más de salto que de doma', bromeó ante la prensa.

El actual líder de la división de Europa Occidental, el alemán Frederic Wandres, finalizó en el cuarto puesto con ‘Bluetooth Old’ y una puntuación de 77,230 %.

Otra de las grandes figuras nacionales, Claudio Castilla, se presentó con un caballo con el que lleva entrenando desde esta primavera ‘Ebano’ y aunque el resultado no fue el esperado se queda con los puntos fuertes del binomio para la próxima temporada.

Esta competición está organizada por la Federación Ecuestre Internacional y, en Madrid, forma parte del calendario de la IFEMA Madrid Horse Week, donde también se celebrará la misma prueba de la disciplina de salto de obstáculo a caballo.

En cuanto a la doma clásica, la acción se traslada el mes que viene a Londres, el 16 y el 17 de diciembre, con la cuarta prueba de la Copa del Mundo. EFE.

