Laporta: 'Ilaix no puede echarnos este pulso; me gustaría que recapacitara'

Barcelona, 2 ago (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció este lunes que 'lamentablemente' la continuidad del centrocampista Ilaix Moriba está complicada por la actitud del jugador, a quien recriminó las dificultades que está poniendo para su renovación.

'Ilaix es un jugador a quien le queda un año de contrato y que no quiere renovar de acuerdo a las condiciones que le ofrece el club. Sabe mal, pero por encima de todo está el club, y no nos puede echar este tipo de pulso. Me gustaría que el jugador y quienes lo llevan recapacitaran', manifestó Laporta durante la presentación del lateral brasileño Emerson Royal como nuevo jugador del Barça.

El canterano, de 18 años, no está haciendo la pretemporada con el primer equipo al no aceptar la oferta de renovación. 'Es una situación que no aceptamos y hemos de actuar para lanzar un mensaje de cuál es la política que implantamos en la cantera', se justificó Laporta.

El máximo dirigente de la entidad azulgrana no entiende que el jugador 'no valore lo que el club ha hecho por él' y dejó claro que, si no quiere aceptar las condiciones de renovación, 'tendrá que buscar otras opciones'.

'No queremos jugadores formados en casa a los que les quede un año de contrato y no quieran renovar. Lo que no podemos permitir es estar promocionándole en su último año y luego que se vaya sin haber sacado ningún provecho', resumió.

Por otra parte, Laporta volvió a tranquilizar a la afición culé respecto a la renovación de Leo Messi: 'El contrato de Messi aún no está resuelto del todo, pero progresa bien, como tiene que progresar. La verdad es que sigo viendo muchas posibilidades, sobre todo porque Leo quiere seguir en el Barça'.

Preguntado por si le costaba conciliar el sueño toda vez que el '10' lleva un mes sin contrato y su renovación aún no está cerrada, Joan Laporta fue de lo más explícito. 'Cada noche tengo dulces sueños cuando pienso en Leo Messi, y espero que continúen', afirmó.

Y en este sentido, agradeció las palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, que pidió a LaLiga más flexibilidad con el 'fair-play' financiero para no dejar escapar al mejor jugador del mundo.

'Todos queremos a Messi en LaLiga, porque es un jugador de referencia mundial, y eso siempre ayuda a promover LaLiga por todo el mundo', indicó el dirigente, quien garantizó que el Barça podrá inscribir a los cuatro fichajes de esta temporada -el propio Emerson Royal, Eric García, Sergio Agüero y Memphis Depay- pero también admitió que, con la situación económica actual, no podrá fichar a nadie más, aparte de reincorporar al crack de Rosario.

'Los jugadores que estamos incorporando bajo los parámetros del 'fair-play' financiero y tal como le entendemos nosotros se pueden inscribir todos. A partir de ahí, querríamos mas flexibilidad por parte de LaLiga, tal como han hecho otros Ligas del continente, para que haya más posibilidades de incorporar algún fichaje más', concluyó Laporta. EFE

gmh/arh