Laporta: 'Volver a ser presidente del Barça es el reto más grande de mi vida'

Barcelona, 30 nov. (EFE).- Joan Laporta, presidente del FC Barcelona entre 2003 y 2010, inició este lunes una nueva carrera para volver a dirigir la entidad azulgrana, un 'reto' que definió como 'el más grande' de su vida.

'Quiero volver a servir el Barça, porque tengo la preparación y la experiencia necesarias para hacer los cambios que el club necesita. Si los socios y socias nos dan su confianza, lo volveremos a hacer, y estoy convencido de que lo haremos mejor', subrayó.

El precandidato presentó su proyecto en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau, levantado en los mismos terrenos en los que el club jugó sus partidos entre 1900 y 1901, a los pocos meses de su fundación. Y lo hizo en un acto de más de hora y media en el que envió un claro mensaje de unidad y exhibió un talante de lo más conciliador.

'Como club, debemos volver a estar cerca de nuestra gente. Quiero unir a todo el barcelonismo. Dentro del modelo de club que propongo cabe todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo', subrayó Laporta, quien aseguró que trabajará 'incansablemente' para 'devolver la alegría' al Barça y que este 'sea un motor de optimismo en cualquier rincón del planeta'.

Por eso, insistió en que, si gana las elecciones, gobernará el Barcelona 'sin reproches y mirando hacia delante', porque 'son tantas las energías que necesitamos para enderezar el rumbo que no podemos malgastarlas mirando por el retrovisor'.

Ni siquiera, para interponer un acción de responsabilidad contra la junta saliente por su supuesta mala gestión, como Sandro Rosell sí que hizo con él y sus directivos en 2010.

'La acción de responsabilidad ya la sufrí yo, y precisamente porque la he sufrido, no quiero que lo sufra nadie más. Una de las lecciones que aprendí de eso es que, gobernar desde el rencor, no lleva a ningún sitio', reflexionó.

Joan Laporta ya intentó regresar a la presidencia, sin éxito, hace cinco años, cuando Josep Maria Bartomeu le derrotó en las urnas. Aunque hoy quiso dejar claro que las circunstancias de ahora son muy diferentes a las de entonces.

'En 2015, me presenté porque recibí llamadas de amigos y jugadores animándome y pensé que era interesante confrontar un modelo alternativo al que se presentaba con un triplete', explicó.

Esta vez dijo haber trabajado a conciencia en su precandidatura, integrada por 'gente valiente, profesionales y grandes empresarios que quieren al Barça y tienen claro que deben dedicar su tiempo y sus conocimientos a la entidad' y también por 'personas de prestigio del mundo del fútbol con empuje y capacidad de liderazgo'.

Además dijo tener 'un plan' para retornar al Barcelona 'a la primera línea del fútbol mundial' y que nos es otro que 'trabajar, trabajar y trabajar'. Porque, según apuntó, el club no puede volver a dejarse llevar 'por las inercias' de un ciclo ganador, como ha pasado en los últimos años.

Laporta calificó de 'dramática' la situación económica por la que atraviesa la entidad y adelantó que no habrá más remedio que 'coger la maleta y salir a vender', pues se necesitarán crear nuevas oportunidades de negocio para cuadrar las cuentas.

'Pero estoy convencido de que la economía se recuperará cuando volvamos a ganar', matizó. Por eso, considera fundamental 'que el Barça vuelva a ser una referencia mundial', que regresen 'las noches de gloria en la Champions' y que el equipo 'vuelva a ganar con una idea de fútbol generosa con el espectáculo'.

Tendrá que hacerlo, esta vez, sin los consejos que en la anterior etapa le dio el malogrado Johan Cruyff, a quien dijo que echará mucho de menos -'Johan nos hizo un club ganador y nos enseñó el gusto por el buen fútbol', recordó-, pero de nuevo con La Masia como estandarte.

'Tenemos que recuperar La Masia, aplicando una nueva metodología que la convertirá en un centro de excelencia deportiva y asegurará la viabilidad deportiva y económica de la entidad', resumió. EFE