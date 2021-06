Laporte: 'Detrás de las críticas que recibo hay un plan con objetivos claros'

Roma, 28 jun (EFE).- Aymeric Laporte, defensa internacional español, aseguró este lunes que 'detrás de las críticas' que recibe por jugar con España y no con Francia, el país en el que nació, hay 'un plan con objetivos claros', que es perjudicarle.

'Que digan lo que quieran. No me interesa. Estoy feliz aquí. Primero me llamó (el presidente de la Federación Luis) Rubiales y luego Luis Enrique me explicó lo que esperaba de mí y me dijo que me veía jugando la Eurocopa', afirmó Laporte en una entrevista publicada por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

'Conseguí la nacionalidad española y estoy aquí. Creo que detrás de las críticas hay un plan con objetivos claros, quieren perjudicarme', agregó.

Laporte, nacido en Agen (Francia), creció en las categorías inferiores del fútbol francés y fue convocado varias veces por la selección absoluta gala, sin llegar a debutar. Por esa razón pudo ser convocado por España, con la que está disputando la Eurocopa.

Tras marcar un gol a Eslovaquia en la goleada 5-0 de la semana pasada, Laporte se prepara para la cita de octavos de final con Croacia.

'Croacia cuenta con grandes jugadores, empezando por Luka Modric, será muy duro. En los primeros dos partidos nos costó marcar, pero seguimos jugando bien y nos desatascamos. La victoria ante Eslovaquia fue más importante que los cinco goles. Conseguimos confianza y si seguimos de esta manera podremos hacerle daño a Croacia', dijo.

'Si nos tocara Francia sería emocionante, y también complicado', prosiguió, al comentar el posible cruce con los galos en un hipotético cuarto de final.

En la entrevista, Laporte también analizó las diferencias entre su técnico en el Manchester City, Pep Guardiola, y Luis Enrique.

'La esencia, los principios de juego son parecidos. Con Pep los defensas deben atacar más, aquí en la selección estamos más atentos en defensa', afirmó. EFE