Laporte está 'bien', notó 'una sobrecarga, pero nada importante'

Las Rozas (Madrid), 5 jun (EFE).- Aymeric Laporte, defensa de la selección española, confirmó este sábado, tras pedir el cambio en el amistoso contra Portugal del viernes, que está 'bien' y que no sufre ninguna lesión, sólo que notó 'una sobrecarga, pero nada importante', después de 26 días sin competir en un partido oficial.

Tras 79 minutos de encuentro en el estadio Wanda Metropolitano, en su debut con la selección española tras la nacionalización del pasado 12 de mayo, fue sustituido por Diego Llorente.

'Estoy bien. Me retiré del campo por descansar. Llevaba tiempo sin jugar y me ha venido bien este tiempo. No quería jugar más porque notaba una sobrecarga, pero nada importante', explicó este sábado en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Laporte no jugaba un partido desde el pasado 8 de mayo, cuando disputó los 90 minutos con su equipo, el Manchester City, frente al Chelsea en la Liga inglesa. Después no dispuso de minutos en ninguno de los siguientes cuatro choques de su equipo, hasta este viernes con su estreno como internacional español contra Portugal. EFE