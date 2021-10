Laporte: 'Hay nuevas normas y cada árbitro las interpreta como quiere'

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Aymeric Laporte, defensa de la selección española de fútbol, dijo este domingo, después de perder 1-2 ante Francia en la final de la Liga de Naciones, que en el reglamento 'hay nuevas normas' y que, en el caso del tanto de Mbappé en posible fuera de juego, cada árbitro las interpreta 'como quiere'.

El central de España lamentó la decisión del colegiado que supuso el 1-2 definitivo a favor de Francia. Destacó el buen papel de su equipo durante el partido y afirmó que hizo un fútbol mejor que el cuadro galo.

'Una derrota difícil. Hemos demostrado ser un gran equipo a pesar de la juventud, hemos demostrado mejor fútbol que ellos, pero lo que vale es el resultado. En el fuera de juego, hay nuevas normas y cada árbitro lo interpreta como quiere, en este caso a favor de ellos. No le quiero dar más vueltas', dijo en Televisión Española.

Sobre si Luis Enrique contará con el grupo de jugadores que se enfrentó a Italia y a Francia, reconoció que no 'sabe' a quien convocará para los dos próximos compromisos de España ante Grecia y Suecia.

'Lo hemos hecho muy bien, hemos demostrado ser un gran equipo, una gran selección y hoy nos ha faltado quizá un poco de suerte, no encajar tan rápido el empate. Eso es lo que nos ha costado el partido. Hoy Yo quería que ganásemos nosotros, me da igual que sea Francia, no es una alegría especial', concluyó. EFE

jjl/apa