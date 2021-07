Laporte: 'No podemos fallar'

San Petersgurgo, 1 jul (EFE).- El central Aymeric Laporte aseguró hoy que España no puede “fallar” ante Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa.

“No podemos fallar. Al mínimo fallo, sería volver para casa. Debemos mirar los partidos que tenemos por delante como finales”, dijo Laporte en rueda de prensa antes del entrenamiento en el estadio Petrovski.

Laporte destacó que él y el resto de internacionales “tienen ganas de más”, ya que han luchado “muchísimo” por llegar a los cuartos de final.

“Nuestro objetivo es el de todo el mundo. Ganar a Suiza y llegar lo más lejos posible”, señaló.

El defensa del Manchester City no aceptó al vitola de “favorito” ante el equipo helvético.

“No sé si somos favoritos. Lo dirá lo que nos viene por delante. Tenemos una selección muy buena. Los hemos demostrado en los últimos partidos. Es muy difícil batirnos. Llevamos varios partidos haciéndolo muy bien, ganando y por eso estamos en cuartos de final”, afirmó.

A su vez, negó que el equipo tenga problemas defensivos después de encajar tres goles contra Croacia, dos de ellos en los últimos minutos del encuentro.

“Bueno, si metes cinco goles y encajas tres, pasas. Debemos estar más atentos y corregir cosas. Tenemos que seguir en la misma línea, jugando al fútbol, teniendo la posesión y creando peligro. Pero lo más importante es ganar y lo hemos hecho”, señaló.

Recordó que a Francia le pasó lo mismo ante Suiza, que remontó dos goles en los últimos minutos y acabó eliminando a la campeona mundial a los penaltis.

“Los últimos minutos los hemos analizado. No es que se pueda hacer más. Pero no lo hemos hecho tan mal como para encajar dos goles. No es un problema defensivo. Debemos hacer autocrítica y pensar que eso no se puede producir e intentar mejorar las cosas de cara al futuro”, apuntó.

Con todo, recordó que 'no se puede ganar 3-0 todos los días' y que la selección mereció 'más' contra polacos y suecos.

'Puede ser que hayamos jugado mejor contra grandes selecciones. Pero todos los rivales son difíciles', aseveró.

En cuanto a su presencia en la selección española, se mostró “muy feliz” de compartir grupo “con esta tropa”.

“Me han acogido muy bien desde el primer minuto. Hay mucha ilusión y ganas. Espero que todo salga bien”, señaló.

También se negó a especular sobre qué hubiera sentido si hubiera jugado el viernes contra Francia, cuyos colores defendió en las secciones inferiores.

Laporte, que hizo pareja con Eric García en el centro de la defensa ante los croatas, resaltó que se compenetra muy bien con su joven compañero del City.

'Nos compenetramos muy bien. Es un grandísimo jugador', señaló.EFE