Laprovittola: 'El partido se nos fue en el tercer cuarto'

Redacción deportes, 20 abr (EFE).- Nico Laprovittola, base argentino del Real Madrid, admitió que las cosas no le salieron bien a su equipo en el estreno en el playoff por el título de la Euroliga, en el que perdió frente al Anadolu Efes turco por 90-63, y consideró que las opciones de triunfo se le esfumaron por su mal juego tras el descanso.

“El partido se nos ha ido en el tercer cuarto. Ellos han entrado con energía. Nosotros no la tuvimos y nos castigaron, además de no tener acierto. Luego hemos ido por detrás y las cosas no nos salieron bien. Tenemos que pensar en el partido del jueves y limpiar la cabeza. Hay que seguir”, explicó el jugador internacional en unas declaraciones facilitadas por su club.

De cara al segundo partido abogó por “mantener la intensidad los 40 minutos, estar acertados y hacer un partido muy completo como equipo' además de 'estar unidos, comprometidos y dar todo en la cancha”. EFE