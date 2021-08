Laprovittola: 'Luis es nuestra historia y ahora tenemos que tomar la batuta'

Saitama (Japón), 3 ago (EFE).- El base argentino Nicolás Laprovittola señaló que Luis Scola, que anunció este martes su retirada de la selección argentina tras caer eliminados de los Juegos Olímpicos ante Australia (97-59), es su 'historia' y ahora los demás tienen que 'tomar la batuta'.

'Cuando juega tantos años, tantos partidos, torneos, parece que va a ser interminable, pero qué podemos decir, emocionarnos, lo dio todo, por cada uno de nosotros, a todos nos ha dejado algo y lo vamos a extrañar muchísimo, pero hay que seguir, Luis es nuestra historia y tenemos que ahora tomar la batuta', señaló tras el encuentro en el Saitama Super Arena.

A 40 segundos del final del partido, Luis Scola fue sustituido y todos los presentes en el Saitama Super Arena ofrecieron un aplauso de varios minutos que detuvo el encuentro.

'Imposible no emocionarse con este tipo de jugadores, cuando se retiran. Yo prefiero emocionarme cuando metió 37 puntos a Brasil en el Mundial de Turquía 2010. Este partido él siempre dijo que es un partido más, hay que aplaudirlo, emocionarse, lo recordaremos por siempre y él ha dejado muchísimas cosas para la selección argentina, para cada uno de nosotros y en todo lo que él decida para su futuro le deseo lo mejor', añadió.

En cuanto al encuentro, en el que quedaron apeados de los Juegos Olímpicos en cuartos de final y por 38 puntos de diferencia, Laprovittola se mostró decepcionado por su actuación.

'Me siento mal, creo que todos nos sentimos mal porque no fuimos nosotros. Nuestra preparación, nuestro discurso, todo se basó en eso y hoy en el segundo tiempo no lo fuimos y eso duele', lamentó Laprovittola. EFE

