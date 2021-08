Laprovittola: 'No le tenemos miedo a nadie'

Saitama, 1 ago (EFE).- El base argentino Nicolás Laprovittola aseguró, tras conseguir el pase a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que no tienen 'miedo a nadie' respecto al rival que les pueda tocar en la eliminatoria, que será uno de los primeros de grupo y se decidirá en un sorteo.

'Tenemos que esperar al próximo partido, ir a la Villa, descansar y ver quien nos toca. No le tenemos miedo a nadie, estamos confiados. Si hubiésemos asegurado la clasificación antes hubiera sido bueno, pero tocó de esta manera', dijo el exterior argentino, recién fichado por el Barcelona.

Laprovittola reconoció que su primer partido, la derrota contra Eslovenia por 100-118 'no fue bueno', a la que siguió otra contra España (81-71) y que esta primera victoria les permite 'reanimarse'. 'Ahora estamos frente a nuestro partido más importante', añadió.

'Yo hoy no nos veo falencias, me siento confiado, con muchas ganas, se habla mucho de que no tenemos grandes y Marcos Delía hoy hizo un partido brillante para comparar con muchos pívots de alto nivel, creo que todos tenemos cosas para dar al equipo y eso es muy importante', opinó.

El base de Morón (Argentina) no descartó una sorpresa como la que dieron en el Mundial de China 2019, en el que fueron subcampeones. 'Sabemos que es un partido, te vas a casa o te quedas, nosotros hace dos años dimos la sorpresa, dimos muestra de lo que podemos llegar a ser, por qué ahora no pensar lo mismo', sentenció. EFE

