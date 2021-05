Larcamón asegura que Puebla tiene razones para jugar la semifinal con ilusión

Puebla (México), 15 may (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla del fútbol mexicano, aseguró este sábado que su equipo tiene razones para jugar con ilusión la semifinal del torneo Clausura, a la que se clasificó al vencer al Atlas.

'Estos muchachos se merecen jugar la semifinal dándole rienda suelta a la ilusión y los sueños, al entusiasmo que le despertó el transitar el torneo. Se merecen jugar semis ilusionados con alcanzar algo inolvidable, pero es importante mantener el temple y la mística con el foco en el trabajo', señaló.

Este sábado, en el duelo de vuelta de los cuartos de finales, el Puebla venció al Atlas por 1-0 con un autogol del peruano Anderson Santamaría y después de empatar la serie 1-1, accedió a la fase de los cuatro mejores por haber terminado mejor en la fase regular, en tercer lugar, por séptimo su rival.

Larcamón dijo que sus jugadores han creído las cosas que les han planteado y hoy se creen capaces de grandes cosas.

'Hoy el Puebla tenía que ser Puebla y fue Puebla, un equipo que sabía lo que quería, de qué manera lo teíia que alcanzar y qué cosa no podía negociar. Fuimos equipo, fuimos orgullo y eso me entusiasma para las semifinales, que serán un escollo durísimos, pero tenemos la capacidad para jugar de igual a igual con el que se venga', aseveró.

Puebla, uno de los cuadros con menor presupuesto en la liga, confirmó con su pase a la semifinal su gran temporada y el trabajo de Larcamón, el estratega más joven del campeonato, con 36 años.

El técnico metió al Puebla en la fase previa a la final a la cual el conjunto no llegaba hace 11 años y al referirse a eso, recordó que cuando sucedió aquello, él era un joven de 25 años y si bien no recuerda dónde estaba, sí es seguro que no imaginaba estar sentado hoy en una silla de entrenador en México.

Al referirse al duelo de este sábado, puntualizó que hubo muchos aspectos positivos; no cedieron ventaja, fueron un bloque consistente aun con la urgencia de necesitar un gol y manejaron los tiempos del partido, sin embargo, deberá analizar tranquilo el rendimiento del grupo.

'Siempre hay que hacer ajustes', reconoció. EFE